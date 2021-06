Lupin - Parte 2, su Netflix in streaming da oggi

A cinque mesi dal rilascio dei primi episodi, Netflix ha rilasciato la seconda parte della prima stagione di Lupin, l'amatissima serie tv con Omar Sy, che debutta in streaming oggi 11 giugno 2021!

Da quando è stato aggiunto nel catalogo Netflix, ovvero dallo scorso 8 gennaio, Lupin è stato in grado di conquistare gli abbonati alla piattaforma streaming, registrando ottimi numeri e spazzando via tutto lo scetticismo che aveva circondato la produzione dello show. Di conseguenza, è cresciuta anche la curiosità relativa al prosieguo della storia che vede protagonista Assane Diop, interpretato dall'attore francese Omar Sy. Il pubblico ha seguito infatti con passione la crescita del personaggio, dalla tremenda ed ingiusta perdita del padre a quando, ormai adulto, torna a Parigi per ottenere vendetta e giustizia, ispirandosi al romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre.

Lupin: Omar Sy nella seconda parte della prima stagione

Lupin parte 2 sarà composto da altri cinque episodi, diretti questa volta da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La prima parte della serie tv è stata seguita da più di settanta milioni di persone, superando così La casa di carta nella categoria delle serie TV in lingua straniera. Lupin è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.