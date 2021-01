Lupin: la seconda parte della serie Netflix in arrivo in estate

Lupin tornerà sugli schermi di Netflix in estate, proponendo i cinque episodi inediti diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

La piattaforma di streaming ha inoltre condiviso online una featurette dedicata ai tanti volti del protagonista e un poster inedito.

Lupin: la locandina della seconda parte della serie

La serie Lupin, il progetto originale francese con protagonista Omar Sy, è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi.

In occasione dell'annuncio la piattaforma di streaming ha rilasciato anche una speciale featurette in cuil'attore racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società.

Nel video il protagonista spiega che il ruolo avuto nella serie è l'ideale per un attore perché può trasformarmi più volte, riuscendo a sparire pur rimanendo in bella vista sfruttando a proprio favore i pregiudizi sociali. Uno dei temi al centro dello show è infatti quello dell'invisibilità, non richiedendo particolari cambi di costumi, ispirandosi anche al look abitualmente associato al personaggio di Lupin per creare una silhoutte specifica.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

Lo show è prodotto da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).