Lupin III - The First: il teaser trailer italiano del ritorno del ladro gentiluomo!

Lupin III: The First ha ora un teaser trailer italiano che anticipa il ritorno delle sale cinematografiche del famoso ladro gentiluomo che i fan potranno rivedere in azione nell'inverno 2020.

Il video regala qualche anticipazione dello stile scelto per realizzare graficamente il progetto, permettendo di rivedere Lupin III sugli schermi.

La regia del progetto è stata affidata a Takashi Yamazaki, già responsabile dei film in full 3D Doraemon e Dragon Quest - Your Story. A produrre Lupin III - The First, nuova avventura animata ispirata all'opera originale del compianto maestro Monkey Punch, è la storica Toho.

La sinossi del film Lupin III - The First è la seguente:

Il ladro gentiluomo più famoso del mondo, Lupin III, torna a colpire in una nuova grande avventura alla scoperta dei segreti del Diario di Bresson, legato all'eredità del suo famoso nonno Lupin I.

A distribuire il lungometraggio nelle sale è Anime Factory, l'etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell'offerta Anime, cinematografica e home video, della società.

Nato nel maggio 2015 con il nome di Anime al Cinema, il brand ha consolidato nel tempo la sua identità fino ad affermarsi come uno dei punti di riferimento per i fan del genere. A distanza di tre anni, complice un'offerta sempre più ampia e una presenza sul mercato di riferimento sempre più forte, Anime al Cinema cambia casa per diventare vera e propria Factory, fucina di prodotti di altissima qualità.

Anime Factory diventa, così, l'anima orientale di Koch Media, la sua identità legata all'animazione giapponese. I grandi classici del passato che tornano rimasterizzati, che per la prima volta arrivano sul grande schermo o in edizioni limitate e da collezionisti, titoli inediti che non hanno mai raggiunto il grande pubblico italiano pur rappresentando vere e proprie icone in ambito Anime e Manga. Tutto questo, unito alla grande qualità delle lavorazioni, è la mission di Anime Factory.

Sotto l'etichetta Anime Factory, Koch Media si appresta a portare sul mercato cinematografico e home video titoli del calibro di Dragon Ball Super: Broly - Il film, UFO Robot Goldrake, Jeeg Robot d'Acciaio, Mazinga Z e Il Grande Mazinga, Lupin III, Lamù la ragazza dello spazio, Gigi La trottola, Ken il Guerriero, C'era una volta...Pollon.