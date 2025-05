Lupin III: Immortal Bloodline, un nuovo trailer per il nuovo film dedicato al ladro gentiluomo

Sono stati rilasciati un nuovo trailer e un poster di Lupin the IIIrd The Movie: Fujimi no Ketsuzoku (Immortal Bloodline), l'attesissima nuova pellicola animata del ladro più conosciuto del mondo.

Il regista Takeshi Koike torna alla regia con Lupin the IIIrd: Immortal Bloodline. In arrivo nei cinema giapponesi il 27 giugno, il film vede Lupin affrontare una figura immortale e la sua enigmatica assistente. La leggenda continua a reinventarsi.

Lupin III, un ritorno leggendario sotto il segno del sangue

A quasi trent'anni da Lupin III: Dead or Alive, il ladro più celebre dell'animazione giapponese torna sul grande schermo con Lupin the IIIrd: Immortal Bloodline, nuovo lungometraggio animato in 2D firmato da Takeshi Koike. La pellicola, in uscita nelle sale giapponesi il prossimo 27 giugno, riporta in auge la linea più cupa e stilizzata del franchise, quella nata con La donna chiamata Fujiko Mine e proseguita con i ritratti stand-alone di Jigen, Goemon e Fujiko. Stavolta al centro dell'azione troviamo un misterioso antagonista, Muomu, un uomo apparentemente immortale, accompagnato dalla sua enigmatica servitrice Sarifa. A dargli voce, due nuovi ingressi nel cast: Ainosuke Kataoka e Aoi Morikawa. Il film promette di spingersi ai limiti del mito, fondendo noir, action e suggestioni quasi sovrannaturali in puro stile Koike.

Alla regia, Koike conferma il suo tocco personale, fatto di linee taglienti, colori saturi e montaggi secchi come fendenti. Lo accompagna uno staff d'eccezione: la sceneggiatura è firmata da Yūya Takahashi, le musiche portano la firma di James Shimoji e il supporto creativo è affidato a Katsuhito Ishii.

Il progetto, prodotto da TMS Entertainment per Telecom Animation Film e distribuito da TOHO NEXT, segna un ritorno al lungometraggio in animazione tradizionale per Lupin, dopo l'esperimento in CG del 2019 con Lupin III THE FIRST. Non è solo un film, ma una dichiarazione d'intenti: Immortal Bloodline vuole essere il punto d'incontro tra l'iconografia classica e le tensioni visive del cinema contemporaneo d'animazione.