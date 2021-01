L'uomo sul treno: stasera su Rai2 il thriller con Liam Neeson e Vera Farmiga

Stasera su Rai2, alle 21:20, appuntamento con L'uomo sul treno, film thriller diretto nel 2018 da Jaume Collet-Serra, con protagonisti Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill ed Elizabeth McGovern.

L'uomo sul treno - The Commuter: Liam Neeson in una scena d'azione del film

Michael MacCauley (Liam Neeson) è un pendolare che da circa dieci anni, tutti i giorni feriali, si reca a New York, finché un giorno non perde il lavoro presso un'importante compagnia di assicurazioni. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che confessa la sua disgrazia all'ex partner e aspetta invece di tornare a casa per dirlo alla moglie.

Sul treno del ritorno incontra però una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale. Lui non sa se prenderla sul serio finché non scopre che i soldi ci sono davvero, ma a quel punto è troppo tardi per tirarsene fuori e si ritrova costretto a stare al gioco, anche perché l'organizzazione della donna si mostra capace di uccidere e sostiene di avere in pugno la famiglia di Michael...

La coppia artistica formata da Jaume Collet-Serra e Liam Neeson si dimostra ancora una volta bravissima a mantenere la tensione sullo schermo, ma questo L'uomo sul treno - The Commuter riceve meno lodi del precedente Non-Stop del 2014, e proprio perchè lo ricorda troppo.