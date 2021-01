L'uomo sul treno - The Commuter, Liam Neeson ha svelato dove fu girato il film

Liam Neeson ha svelato dove fu girato L'uomo sul treno - The Commuter durante il tour promozionale intrapreso per pubblicizzare il film.

Durante una puntata di un celebre talk show statunitense Liam Neeson ha svelato come e dove fu girato L'uomo sul treno - The Commuter, un film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra con Neeson come protagonista e Vera Farmiga.

L'uomo sul treno - The Commuter: Liam Neeson in una scena del film

Durante l'intervista l'attore ha rivelato che nessuna scena fu effettivamente girata a bordo di un vero treno: tutte le sequenze furono realizzate in uno studio utilizzando lo stesso vagone per ogni scena; lo scenario esterno invece venne aggiunto attraverso la computer grafica.

Le riprese della pellicola iniziarono il 25 luglio 2016 ai Pinewood Studios nel Buckinghamshire, in Inghilterra, e proseguirono a New York City. Neeson e la Farmiga furono avvistati sul set del film presso la stazione ferroviaria di Worplesdon nel Surrey il 18 settembre 2016.

L'uomo sul treno - The Commuter: Liam Neeson in una scena d'azione del film

Su Rotten Tomatoes L'uomo sul treno - The Commuter ha un indice di gradimento del 56% basato su 211 recensioni, con una media ponderata di 5,39 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il cast del film è migliore della sua sceneggiatura, il che aiuta a rendere questo thriller d'azione di Liam Neeson degno del prezzo del biglietto".