L'uomo senza gravità, su Netflix in streaming da oggi!

L'uomo senza gravità arriverà su Netflix da oggi 1 novembre in streaming e per rimanere fedele al titolo, per alcune scene del film con Elio Germano è stata utilizzata la stessa tecnologia utilizzata in Gravity di Alfonso Cuaron!

Protagonista del film, diretto da Marco Bonfanti, è Oscar, interpretato da Elio Germano. Nato in una notte tempestosa, nell'ospedale di un piccolo paese, da subito si capisce che in lui c'è qualcosa di straordinario: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre (Michela Cescon) e della nonna (Elena Cotta). Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per molti, molti anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar decide che tutto il mondo deve conoscere chi è davvero: lui è l'uomo senza gravità.

"La storia di Oscar, un uomo affetto da 'leggerezza'" - dichiara il regista Marco Bonfanti - "racconta la difficoltà di essere puri, ingenui e leggeri in un mondo opaco votato alla pesantezza. Una vicenda in equilibrio tra fiaba e realtà. Nonostante Oscar abbia un potere speciale, L'Uomo senza Gravità non è un film sul 'supereroismo' così come inteso oggi, ma la storia di un uomo semplice e puro che vuole essere accettato dal mondo. La storia di un essere umano dall'infanzia negata che, al termine di un lungo percorso alla ricerca del sé e dell'amore, comprenderà come, il tornare bambini, sia l'unico modo per vivere una vita davvero 'senza gravità'. Da vero supereroe. Ed è con curiosità che attendo di capire le reazioni di un pubblico così culturalmente variegato e vasto come può essere quello internazionale di Netflix, di fronte a questo inno alla leggerezza".

Marco Bonfanti, qui al suo primo film, dopo i documentari L'ultimo pastore e Bozzetto non troppo, è anche autore della sceneggiatura, insieme a Giulio Carrieri. Nel cast, oltre agli interpreti già citati, anche Cristina Donadio, Silvia D'Amico, che sarà Agata, il grande amore di Oscar, Vincent Scarito, il manager, Pietro Pescara, Jennifer Brokshi, Andrea Pennacchi.

L'uomo senza gravità è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.