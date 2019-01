L'uomo invisibile: Leigh Whannell sarà il regista del film

L'uomo invisibile, uno dei progetti in fase di sviluppo dedicati ai "mostri" della Universal, ha trovato il suo regista: Leigh Whannell, già dietro la macchina da presa di Upgrade.

Il progetto verrà prodotto anche da Jason Blum, con cui il filmmaker ha collaborato in occasione di Insidious - L'ultima chiave.

Nelle prime fasi di ideazione del lungometraggio si era parlato della presenza nel cast di Johnny Depp che, invece, sembra destinato a non apparire sul grande schermo pur rimanendo coinvolto in uno dei prossimi progetti con protagonisti i classici personaggi.

Peter Cramer, presidente della produzione di Universal, ha dichiarato: "Nel corso della storia del cinema, i mostri classici della Universal sono stati reinventati attraverso lo sguardo di ogni nuovo regista che ha portato questi personaggi in vita. Siamo entusiasti di avere un approccio più individuale per il loro ritorno sullo schermo, portato avanti dai creatori che hanno delle storie per cui provano una grande passione".

La Mummia, con protagonista l'attore Tom Cruise, ha però ottenuto dei risultati deludenti ai box office e, dopo l'insuccesso, lo studio ha iniziato a ideare una nuova strategia per i film con protagonisti gli altri "mostri", come Frankenstein e Dracula.