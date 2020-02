L'uomo invisibile: Elisabeth Moss protagonista del nuovo terrificante trailer

Il nuovo trailer de L'uomo invisibile mostra la protagonista Elisabeth Moss alle prese con un ex fidanzato invisibile, ma non per questo meno pericoloso; il trailer è stato lanciato durante il Super Bowl 2020.

Delirio e terrore per la povera Elisabeth Moss nel nuovo trailer de L'Uomo Invisibile, reboot targato Blumhouse, lanciato durante il Super Bowl 2020. L'horror nato dalla collaborazione con la casa di produzione Universal, vede Elisabeth Moss nel ruolo di Cecilia Kass, una donna perseguitata dall'Uomo Invisibile (Oliver Jackson-Cohen). Il film diretto da Leigh Whannell, ispirato sia all'opera di H. G. Wells, che all'omonimo film del 1933, arriverà in Italia il 5 marzo.

Nel breve trailer del Super Bowl vediamo Cecilia minacciata dal personaggio di Oliver Jackson-Cohen, l'ex-fidanzato di Cecilia con dei trascorsi violenti e morto suicida, che ha deciso di lasciare 5 milioni di dollari in eredità alla donna, previa condizione che non venga dichiarata mentalmente instabile. Adrian, però, non si è suicidato, ma è diventato invisibile e tormenta la donna in tutti i modi possibili facendola sembrare pazza agli occhi dei testimoni, come mostra l'angosciante promo.