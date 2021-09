L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, trailer italiano e poster in esclusiva del film con Liam Neeson

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road con Liam Neeson uscirà in Italia il 25 novembre: ecco in esclusiva il trailer italiano e il poster del film.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, di cui vi presentiamo in esclusiva il trailer italiano e il poster, è un 'action thriller ambientato nell'estremo nord del Canada con protagonista Liam Neeson. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal 25 novembre 2021.

All'inizio del trailer, che potete vedere sopra, Liam Neeson ci dà il bentornato al cinema. La clip, ci trascina nell'estremo nord del Canada, le immagini del trailer ci mostrano i momenti salienti del film, dall'incidente nella miniera, allo scioglimento dei ghiacciai al sabotaggio della missione, con Mike che dice "mi hanno fatto arrabbiare".

La sinossi del film ci anticipa che Mike è un autista professionista di lungo corso. In seguito al crollo avvenuto in un'impervia miniera di diamanti situata nelle regioni settentrionali del Canada, viene incaricato di guidare una missione di salvataggio proprio in quella zona. Ma il compito sarà tutt'altro che semplice. Infatti, vi saranno da affrontare laghi ghiacciati e distese pericolose, nelle quali neppure la sua esperienza potrebbe essere sufficiente. Ma i minatori intrappolati nelle grotte non possono attendere troppo a lungo i necessari aiuti. Mike si ritroverà così coinvolto in una corsa contro il tempo, nella quale soltanto la sua abilità potrà portare ad un buon esito della missione. Prima che le acque si scongelino, e una minaccia invisibile riesca a fermare i soccorritori, Mike dovrà trovare la maniera di raggiungere l'obiettivo il prima possibile.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, diretto da Jonathan Hensleigh (già regista di The Punisher e sceneggiatore di Armageddon, Jumanji, Die Hard: duri a morire e Coin Air), ha come protagonista l'iconico Liam Neeson, l'attore torna ad essere protagonista, accanto a Laurence Fishburne, di un action thriller ambientato nell'estremo nord del Canada. Nel cast anche Ray McKinnon (Le Mans '66 - La Grande Sfida), Marcus Thomas (The Forger - Il Falsario), Benjamin Walker (La Leggenda del Cacciatore di Vampiri) e Amber Midthunder (Hell Or High Water).

L'adrenalinico L'uomo dei ghiacci - The Ice Road sarà nei cinema italiani con BIM Distribuzione dal 25 novembre.