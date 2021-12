L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, da oggi al cinema il film con Liam Neeson

A partire da oggi, giovedì 2 dicembre, il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere sul grande schermo L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, il thriller drammatico che vede protagonisti Liam Neeson e Laurence Fishburne . Adrenalina e azione dominano il film distribuito nelle sale da Bim Distribuzione e diretto da Jonathan Hensleigh, alla sua quarta esperienza da regista.

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: Liam Neeson durante una scena

A firmare la sceneggiatura e la regia di The Ice Road è quel Jonathan Hensleigh che col proprio talento di scrittura ha contribuito a dar vita a titoli di grande successo, risalenti agli anni Novanta, come Jumanji (1995), Die Hard - Duri a morire (1995), Il Santo (1997) e Armageddon - Giudizio Finale (1998).

A distanza di dieci anni esatti dalla sua ultima esperienza dietro la macchina da presa (Bulletproof Man, 2011), che riuniva sul grande schermo attori del calibro di Ray Stevenson, Christopher Walken, Val Kilmer e Vincent D'Onofrio, Hensleigh torna ad occuparsi di regia con questo action thriller ambientato nell'estremo nord del Canada .

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: Amber Midthunder in una scena

Come anticipa la sinossi ufficiale del film , L'uomo dei ghiacci - The Ice Road racconta la storia di Mike che, in seguito al crollo avvenuto in un'impervia miniera di diamanti situata nelle regioni settentrionali del Canada, viene incaricato di guidare una missione di salvataggio proprio in quella zona. Ma il compito sarà tutt'altro che semplice. Infatti, ci saranno da affrontare laghi ghiacciati e distese pericolose, nelle quali neppure la sua esperienza potrebbe essere sufficiente. Ma i minatori intrappolati nelle grotte non possono attendere troppo a lungo i necessari aiuti. Mike si ritroverà così coinvolto in una corsa contro il tempo, nella quale soltanto la sua abilità potrà portare ad un buon esito della missione. Prima che le acque si scongelino, e una minaccia invisibile riesca a fermare i soccorritori, Mike dovrà trovare la maniera di raggiungere l'obiettivo il prima possibile.

A completare il cast de L'uomo dei ghiacci - The Ice Road sono Holt McCallany, Matt McCoy, Amber Midthunder, Martin Sensmeier, Matt Salinger, Marcus Thomas, Gabriel Daniels, Bradley Sawatzky, Bj Verot, Steve Pacau e Jake Kennerd. Le riprese del film hanno avuto inizio nel febbraio 2020 e si sono svolte nella provincia canadese di Manitoba tra Winnipeg, Île-des-Chênes e Gimli.