L'ultimo spettacolo: clip esclusiva del film prodotto da LAV sulla liberazione di animali da circo

Un'opera prima intrisa di profondi spirito animalista. Il giornalista Andrea Morabito ha imbracciato la cinepresa per la prima volta per documentare la storia della più grande liberazione di animali da un circo. Il risultato è L'ultimo spettacolo, pellicola prodotta da LAV in arrivo nei cinema italiani il 7, 8 e 9 aprile di cui Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva.

_L'ultimo spettacolo: si concentra su una storica liberazione animale, raccontando come 20 animali siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna grazie all'impegno dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che hanno monitorato e denunciato le attività del circo per anni. Il film di Morabito si configura quasi come un legal drama perché narra del processo per maltrattamento di animali, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto prima: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin.

Risultato raggiunto grazie all'impegno di un pool di avvocate determinate a non fare alcun passo indietro di fronte alle intimidazioni e alle lungaggini del processo. La loro tenacia ha permesso do portare in salvo gli animali del Circo Martin e ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza nel diritto animale. Il docufilm di Morabito offre, inoltre, uno sguardo all'attuale situazione dei circhi in Italia aprendo un percorso di riflessione sulla richiesta di LAV rivolta all'attuale Ministro della Cultura Alessandro Giuli di abolire per sempre l'uso degli animali nei circhi, "rilanciando così uno spettacolo davvero umano".

La sinossi

Anno 2010. Il circo Martin arriva in Sardegna e Roberto Corona, volontario della LAV di Cagliari, rimane scioccato da come gli animali vengono trattati ed esibiti negli spettacoli: insieme ad altri attivisti decide di infiltrarsi nel circo e riprendere tutto. Le immagini di Roberto raccontano una sofferenza che non può essere ignorata e Ursula Carnevale dell'Ufficio Legale della LAV, prende in carico il caso.

Ursula coinvolge avvocati, esperti, veterinari ed etologi per dimostrare che quello che ha potuto filmare Roberto non è solo una questione etica ma è anche una questione giuridica. Roberto Bennati, Direttore Generale della LAV, firma la denuncia dando vita ad un processo che durerà dieci anni e che vedrà coinvolti i due titolari del circo Martin citati per maltrattamento di animali e che verranno alla fine condannati.

L'ultimo spettacolo - Storia di una liberazione è prodotto da LAV e arriverà al cinema il 7, 8, 9 aprile distribuito da Mescalito Film.