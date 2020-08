L'ultimo colpo di mamma: il trailer della commedia Netflix con Joe Manganiello

L'ultimo colpo di mamma arriverà su Netflix il 21 agosto e il trailer regala molte sequenze della divertente commedia per tutta la famiglia.

Nel video si scopre quello che accade quando dei figli si ritrovano alla scomparsa dei genitori senza sapere che la madre in passato ha vissuto delle avventure davvero incredibili.

La regia del film L'ultimo colpo di mamma è stata affidata a Trish Sie (Pitch Perfect 3) e nel cast ci sono, oltre a Malin Akerman e Joe Manganiello, anche Sadie Stanley (Kim Possible), Maxwell Simkins, Cree Cicchino, Lucas Jaye, Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine), Karla Souza (How to Get Away With Murder), Enuka Okuma (Rookie Blue), Jayden Bartels (Nicky, Ricky, Dicky, and Dawn), Mallory James Mahoney (Bunk'd), Dalila Bela (Anne with an E) ed Erik Griffin. La sceneggiatura è firmata da Sarah Rothschild.

La sinossi ufficiale anticipa:

Preparati a una serata mai vista prima! Durante uno spensierato weekend in compagnia dei loro migliori amici, due fratelli fanno una clamorosa scoperta: Margot (Malin Akerman), la loro tranquilla madre di famiglia, è in realtà un'ex ladra di gioielli entrata nel programma di protezione testimoni. Rapiti da una banda di criminali, mamma e papà (Ken Marino) sono costretti a organizzare un ultimo colpo insieme a un'ex fiamma (Joe Manganiello) di Margot mentre i ragazzi decidono di unire le forze per salvare i genitori: parte così un'indimenticabile serata ad alto contenuto di azione.