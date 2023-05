L'ultima discesa su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film di stasera 17 maggio

Stasera 17 maggio su Canale 20 Mediaset va in onda L'ultima discesa: trama e cast del film con Mira Sorvino.

Stasera, 17 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso L'ultima discesa, un film statunitense del 2017. Si tratta di un biopic diretto da Scott Waugh. La sceneggiatura è stata scritta da Madison Turner. Trama, curiosità, trailer e cast del film.

L'ultima discesa: Trama

Eric LeMarque, ex giocatore di hockey professionista, è ormai un tossicodipendente autolesionista che deve mettere alla prova i propri limiti. S'imbarca così in un pericoloso fuoripista con lo snowboard sulla Sierra Nevada. Si scatena una tormenta di neve e l'atleta rimane prigioniero della montagna, in balia delle intemperie. Tratto dall'autobiografia Crystal Clear, basata sulla storia vera occorsa a Eric LeMarque e di una delle spettacolari cronache raccontate sulla lotta tra uomo e natura.

L'ultima discesa: Curiosità

L'ultima discesa è stato distribuito nelle sale italiane l'8 febbraio 2018. La pellicola è ispirata alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque, raccontata nella sua biografia.

L'ultima discesa è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 22% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 40 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

L'ultima discesa: Josh Hartnett: Eric LeMarque