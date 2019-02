Luke Perry, ictus per l'attore di Beverly Hills, 90210: è in ospedale

Luke Perry è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un ictus: lo riporta il sito TMZ, rivelando che i paramedici sono stati chiamati questa mattina a a casa dell'attore, celebre per il suo iconico ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills, 90210. Al momento in cui scriviamo, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Perry, ma i media americani riferiscono un "grave ictus".

Proprio qualche ora fa è stato confermato il cast del revival di Beverly Hills, 90210, che vedrà alcuni membri del cast storico del celebre telefilm anni '90: Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling e Gabrielle Carteris. Luke Perry però non aveva accettato di partecipare al nuovo show. L'attore 52enne recentemente è apparso nella serie The CW Riverdale, nel ruolo del padre del protagonista, Archie Andrews.

Due anni fa Perry aveva svelato che gli era stata diagnosticata una lesione precancerosa al colon, e che fortunatamente i medici erano riusciti ad intervenire tempestivamente prima che la situazione si aggravasse. Nella stessa occasione, l'attore aveva sottolineato di aver cambiato alimentazione e di voler sensibilizzare le persone sui benefici di una dieta sana e di un consumo moderato di carni rosse.