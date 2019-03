Luke Perry, la figlia Sophie: "Oggi mi manca un po' di più"

Luke Perry è morto tre settimane fa e la figlia Sophie ha voluto ricordarlo condividendo su Instagram una foto in cui appare la star di Beverly Hills, 90210.

Lo scatto ritrae padre e figlia in macchina, mentre la ragazza tiene tra le braccia un cucciolo. Sophie ha accompagnato l'immagine con una didascalia in cui sottolinea: "Oggi mi manca un po' di più".

Sophie Perry, dopo la morte del padre, era stata duramente attaccata online da alcuni utenti irrispettosi e privi di sensibilità che l'avevano accusata di non affrontare il lutto nel modo giusto, situazione che aveva portato la diciottenne a ribadire come ognuno affronti il dolore in modo personale e non avesse alcuna intenzione di mostrarsi in pubblico distrutta, preferendo cercare di sorridere, come avrebbe voluto Luke Perry, e piangere nella solitudine della propria stanza.

In sua difesa era anche intervenuta Zelda Williams, la figlia di Robin, che l'aveva invitata a restare forte e non lasciarsi abbattere da chi condivide odio online senza pensare a ciò che realmente stanno vivendo le persone sotto accusa.