La figlia di Robin Williams difende la figlia di Luke Perry dagli haters

Luke Perry ha perso la vita improvvisamente a causa di un ictus e la figlia di Robin Williams, Zelda è intervenuta per difendere la figlia dell'attore, Sophie, e spiegarle come sopportare le reazioni dei media e dei fan.

La diciottenne Sophie Perry aveva infatti rivelato su Instagram di aver ricevuto molti commenti negativi legati al modo in cui ha reagito alla morte del padre, sottolineando che sta cercando di condurre una vita normale, provando a ridere e sorridere nonostante stia soffrendo e piangendo quando è da sola. Sophie aveva ribadito: "Si tratta della cosa peggiore che potesse accadere nella mia vita e sono distrutta, ma non resterò seduta a piangere nella mia stanza tutto il giorno fino a quando le persone su internet hanno deciso che è appropriato per me fare altro. Se aveste conosciuto mio padre sapreste che non vorrebbe che reagissi così. Quindi nemmeno voi dovreste farlo. Voi che mi state attaccando per come parlo, per il mio guardaroba e il mio disgustoso modo di affrontare il dolore, fate a tutti un favore e semplicemente non seguitemi più. State facendo perdere anche a me il tempo".

Ho vissuto questa situazione e quell'improvvisa e orribile attenzione nel momento peggiore della tua vita fa seriamente schifo

Zelda Williams ha quindi deciso di intervenire dichiarando: "Ci saranno sempre dei troll della tastiera che stanno aspettando di dirti come vivere pubblicamente il lutto "nel modo giusto" per adattarsi ai loro stupidi standard impossibili e, anche se non capirò mai i loro motivi, sappi che qualsiasi cosa tu decida che vada bene per te va assolutamente bene!".

La figlia di Robin Williams, che nel 2014 si è tolto la vita a causa di una malattia neurodegenerativa ha continuato: "Ci sono centinaia, migliaia di persone in più che ti sostengono rispetto al numero di idioti in questo mondo grazie al cielo, ma ho vissuto questa situazione e quell'improvvisa e orribile attenzione nel momento peggiore della tua vita fa seriamente schifo. Fai ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno e prenditi per prima cosa cura del tuo cuore. E ridi il più possibile. Puoi farcela e quando sei in difficoltà le persone che ti amano ti aiuteranno. Mando a te e alla tua famiglia un grande abbraccio in questo momento difficile".

La figlia di Luke Perry ha ringraziato Zelda e ha dichiarato: "Sentirlo da te è fonte di ispirazione, un esempio dell'essere in grado di superarla. Nonostante tutte le cose negative, andremo oltre il dolore che tutti in questa situazione affrontano. Mi fa sentire maggiormente in grado di superare tutto questo. E ne avevo bisogno. Grazie".