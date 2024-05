Luke Cage: Mike Colter svela le condizioni necessarie a farlo tornare nel MCU

Mike Colter ha svelato cosa lo convincerebbe a ritornare nel MCU e riprendere la parte di Luke Cage, avuta a partire dalla serie Jessica Jones.

L'attore era stato protagonista assoluto di uno degli show tratti dai fumetti della Marvel per Netflix ed era inoltre apparso in The Defenders.

Un ritorno del supereroe?

L'attore Mike Colter è attualmente uno dei protagonisti di Evil e i fan del Marvel Cinematic Universe hanno sperato a lungo in un suo ritorno nei panni di Luke Cage, come accaduto recentemente a Charlie Cox e Vicent D'Onofrio, che sono rientrati in azione nel ruolo di Daredevil e Kingpin.

Nello show targato Disney+ intitolato Daredevil: Born Again ritorneranno in scena anche Deborah Ann Woll, Elden Henson e Jon Bernthal nei panni di Karen, Foggy, e The Punisher.

Luke Cage: eroe per necessità o per scelta?

Le dichiarazioni dell'attore

Colter nel ruolo di Luke Cage

L'attore ha ammesso che sarebbe disposto a essere coinvolto, ma "solo se non avrà delle conseguenze con i miei impegni impedendomi di realizzare un'altra stagione di Evil". Intervistato da ComicBook.com, inoltre, Colter ha sottolineato: "Sarei totalmente interessato a un buon script e a un'idea che avesse senso".

Mike ha però ribadito: "Non rimango sveglio la notte pensandoci, e nemmeno me lo ricordo se qualcuno non lo nomina. Ma ho apprezzato il tempo trascorso nella parte. Non penso al passato. Se verrà fuori qualcosa, grandioso, ne parleremo. Ma attualmente fa parte del passato".