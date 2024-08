Luke Cage: Mike Colter sembra aver cambiato idea su un possibile ritorno alla Marvel

Mike Colter ha interpretato Luke Cage per la prima volta in Jessica Jones, prima di recitare in due stagioni della sua serie. L'attore ha ripreso il ruolo anche in The Defenders ed è stato una scelta molto apprezzata dai fan del fumetto.

Nella seconda stagione di Luke Cage sono state prese alcune decisioni discutibili e la storia di Power Man si è conclusa con la sua trasformazione nel nuovo boss del crimine di Harlem.

Da allora i Marvel Studios hanno riconquistato i diritti dei personaggi della Marvel Television apparsi su Netflix e Daredevil è diventata una chiara priorità per il MCU. Continuano a circolare voci sul ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones ma, per il momento, lei, Luke Cage e Iron Fist rimangono sullo scaffale.

Mike Colter tornerà nei panni di Luke Cage?

Colter non si è mai detto particolarmente entusiasta di interpretare nuovamente Cage, ma sembra aver cambiato idea dopo aver visto cosa sta succedendo con Daredevil: Born Again.

Luke Cage: Mike Colter in un'immagine della prima stagione

"Mi piacerebbe molto esplorare l'idea, se trovassero una storia, un modo, da qualche parte, per farlo", ha ammesso. "E sono felice che Charlie Cox e gli altri abbiano realizzato un sequel, ma non so se di Luke Cage verrà realizzato un reboot. Non sto nascondendo nulla".

"Penso che sia la mossa giusta", ha detto Colter a proposito di Daredevil: Born Again, che è essenzialmente la quarta stagione di Daredevil. "Non avrebbero mai dovuto provare a fare un reboot. Non so di cosa si trattasse, ma se una cosa va bene meglio non toccarla".

All'inizio di quest'anno, si era detto molto meno entusiasta della possibilità di unirsi al MCU. "Non è che sto sveglio tutta la notte a pensarci, né me ne ricordo a meno che qualcuno non me ne parla", ha ammesso Colter. "Ma mi sono goduto il mio tempo. Non guardo al passato. Se dovesse venire fuori qualcosa, bene, ne parleremo. Ma ora come ora, ho superato la cosa".

Luke Cage: Mike Colter e Rosario Dawson in una scena della prima stagione

Lo scorso gennaio ha dichiarato: "È una di quelle cose che a questo punto è finita nel dimenticatoio. Se in qualche modo mi chiamano, la mia agenda è piena. Mi sono divertito... Sono felice, più che felice, di lasciare che qualcun altro assuma quel ruolo. Quel personaggio vivrà a lungo". Poi ha continuato: "I fan avranno quel personaggio in un modo, in una forma o nell'altra per il resto della loro vita, e sono felice di averne fatto parte per quei ragazzi".

Anche se forse vedremo il Luke Cage di Colter nella seconda stagione di Daredevil: Born Again, scommettiamo che sia lui che Danny Rand rimarranno sullo scaffale fino a dopo Avengers: Secret Wars. Nel nuovo MCU, i Marvel Studios potranno reboottare entrambi gli eroi, probabilmente con protagonisti diversi.