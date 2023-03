Lukas Gage di White Lotus e You: "Parlerò della mia sessualità quando sarò pronto"

Lukas Gage ha interpretato nella sua carriera alcuni personaggi queer. L'attore, che abbiamo visto in White Lotus e You, ha raccontato al New York Time che sta ricevendo molte pressioni per dichiarare la sua sessualità. La star ha detto che ne parlerà solo quando sarà pronto. Nelle ultime settimane i rumor lo hanno avvicinato a Chris Appleton, hairstylist di Kim Kardashian.

Lukas Gage ha raccontato al quotidiano della Grande Mela di aver perso il suo agente perché non voleva etichettarsi. "Un agente che mi ha scaricato mi ha detto, 'Smettila di tingerti i capelli, smettila di indossare vestiti strani e scegli una corsia: gay, bisessuale o etero. È troppo confuso'", ha svelato Luke che abbiamo visto anche in Euphoria.

L'attore ha proseguito dicendo che, pur capendo quello che gli si chiede, non vuole essere costretto ad etichettarsi sessualmente da nessuno se non da sé stesso. "Lasciamelo fare quando sono pronto. Sto recitando. Sento che tutti dovrebbero avere l'opportunità di interpretare quello che vogliono".

Lukas Gage in passato è stato criticato per aver accettato di interpretare personaggi queer senza mai sbilanciarsi sulla sua sessualità. L'attore ha recitato anche nel reboot di Queer As Folk. Sul rumor che lo vede al fianco di Chris Appleton, dopo le foto pubblicate sui social della loro vacanza al The St. Regis Punta Mita Resort, in Messico, Luke ha detto: "Se vogliono pensarlo, possono. Sono un libro piuttosto aperto sulla maggior parte delle cose che riguardano la mia vita, ma ho un problema con la cultura secondo cui tutti devono conoscere i fatti di ognuno. Non esiste più nulla di sacro e privato. È una strana linea che sto ancora cercando di capire.