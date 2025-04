​Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24

Dopo l'eliminazione durante la terza puntata del serale di Amici 24, il giovane cantante Luk3, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato ospite a Verissimo, dove con Silvia Toffanin ha raccontato con emozione il lungo percorso vissuto nel talent show di Maria De Filippi, iniziato a settembre 2024 e concluso il 5 aprile 2025.

"Ho vissuto un sogno, davvero un sogno - ha raccontato - l'ho fatto giovanissimo ed è stato ancora più incredibile. Un'esperienza che ti forma tanto, quindi sono uscito totalmente cambiato". Pur dispiaciuto per l'eliminazione, Luca Pasquariello, questo il suo nome all'anagrafe, ha ammesso di sentirsi sereno: è entrato all'inizio del programma ed è rimasto per sette mesi, tempo sufficiente per portarsi a casa una grande vittoria personale, ovvero "una consapevolezza di me stesso non indifferente".

L'allievo di Lorella Cuccarini ha poi ricordato con gioia un momento per lui molto significativo: il suo diciottesimo compleanno, festeggiato proprio all'interno della scuola. "Avevo sempre detto che i miei 18 anni li avrei voluti fare ad Amici. Era il mio sogno, e così è stato".

​Luk3

La musica come terapia

Parlando del suo rapporto con la musica, Luk3 ha raccontato che non l'abbandonerà mai. Ha spiegato che studia al conservatorio, suona e studia chitarra da anni, e ha iniziato a scrivere brani fin da piccolo, a 12 o 13 anni. "La prima canzone l'ho scritta con mio cugino - ha rivelato - e da lì ho continuato a scrivere ogni giorno. Per me è stata una terapia. Raccontare la mia vita e trasmetterla agli altri mi fa stare bene".

Il confronto con Anna Pettinelli

Durante il suo percorso nel programma, Luk3 è stato spesso al centro delle critiche da parte di Anna Pettinelli, che tuttavia ha imparato ad apprezzare. "Mi hanno fatto crescere - ha detto con gratitudine - in fondo tra di noi c'è amore, perché quelle critiche mi hanno reso più forte. Le ho sempre prese nel giusto modo, senza mai farmi abbattere".

Lorella Cuccarini come punto di riferimento

Parole di affetto anche per la sua professoressa, che per lui è stata più di una semplice insegnante. Luk3 l'ha definita una presenza costante e rassicurante, sempre pronta a guidarlo nei momenti di difficoltà. "Lorella Cuccarini mi ha riportato sulla retta via tante volte, è stata una figura davvero importante per me".

L'amore con Alessia: "Mi manca tantissimo"

All'interno della scuola, Luk3 ha anche vissuto una storia d'amore con la ballerina Alessia Pecchia, ancora in gara. Ha confessato che parlare d'amore non è semplice per lui, ed è proprio per questo che si affida alla musica. "In tutto questo - ha spiegato - ho avuto la fortuna di trovare una persona meravigliosa. Per me è importantissima. È una delle persone più pure e vere che io abbia mai conosciuto".

Il cantante ha ammesso che è la prima volta che si innamora così intensamente. "Mi manca tantissimo e so che anche lei sente lo stesso. Non vedo l'ora di rivederla. Voglio vederla vincere, assolutamente". Luk3, che tra l'altro è anche speaker di Radio RDS Next, ha concluso questo capitolo raccontando quanto sia forte il loro legame anche fuori dalla sfera sentimentale: "Ci supportiamo tanto a vicenda anche dal lato artistico, e ci aspetta una bellissima estate insieme".

Un sogno che continua

Infine, Luk3 ha parlato del futuro con entusiasmo e determinazione. Il suo sogno è chiaro: "Voglio cantare per tutta la vita e salire sui palchi più grandi che esistono. Ma soprattutto - ha aggiunto - voglio raggiungere più persone possibili con la mia musica". Il suo inedito Valentine su Spotify ha superato i due milioni di streaming.