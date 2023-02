Lucy Liu, Octavia Spencer e Joseph Gordon-Levitt nel cast della commedia Nobody Nothing Nowhere

Lucy Liu, Octavia Spencer e Joseph Gordon-Levitt sono ufficialmente entrati nel cast di Nobody Nothing Nowhere, la nuova commedia di Rachel Wolther.

Lucy Liu, Octavia Spencer e Joseph Gordon-Levitt saranno i protagonisti Nobody Nothing Nowhere, la nuova commedia attualmente che verrà presentata ai potenziali investitori e distributori al prossimo European Film Market. A riportalo in esclusiva è stato Deadline, sottolineando che si tratta di una pellicola proveniente dalla Black List e lanciata da The Exchange.

In base a quello che sappiamo, le riprese di Noboby Nothing Nowhere dovrebbe cominciare nell'estate 2023. Al suo centro troviamo la storia di Ruth, una delle tante Non Persone, esseri dall'aspetto umano progettate e addestrate con lo scopo di riempire il mondo realistico di un ragazzo di nome Dave, l'unico essere umano realmente esistente sul pianeta Terra. Stanca di fare la comparsa nella vita di qualcun altro, Ruth è pronta a costruirsi una storia tutta sua.

Scritta e diretta da Rachel Wolther e Alex H. Fischer, la pellicola è prodotta da Josh Penn e Michael Gottwald del Department of Motion Pictures, da Allison Rose Carter, Octavia Spencer, Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu.

"Nobody Nothing Nowhere è un lungometraggio completamente originale che presenta un mondo e i suoi personaggi in modo unico. Avere l'opportunità di lavorare con Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu è un sogno che diventa realtà! È sempre una priorità per me e per i miei partner di Orit Entertainment produrre progetti che intrattengano e portino la luce, la speranza e la promessa che il pubblico desidera ardentemente. Sono entusiasta di far parte di un progetto così creativo e premuroso", ha detto Octavia Spencer (sempre tramite Deadline).