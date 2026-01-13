Kill Bill, Lucy Liu svela il segreto del suo costume: l’omaggio nascosto a Pulp Fiction

Tra i look più famosi dei personaggi di Kill Bill, spicca quello di O-Ren Ishii, interpretato nel Volume 1 da Lucy Liu. La star di Charlie's Angels e Ally McBeal ha svelato un dettaglio inedito sulla creazione del suo costume in un'intervista a Vogue.

Lucy Liu ha partecipato al primo film in un epico scontro con la protagonista Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman. Il suo personaggio, soprannominato Mocassino acquatico, è uno dei più amati dai fan del cinema tarantiniano.

L'aneddoto di Lucy Liu sul costume in Kill Bill

L'attrice ha ricordato di aver suggerito a Tarantino di ispirarsi a due personaggi di Pulp Fiction: Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson): "Kumiko Ogawa è stata colei che ha disegnato questo kimono" ha dichiarato Liu riferendosi al referente del suo guardaroba sul set "E questo kimono stava per non essere un kimono. In origine, [il regista Quentin Tarantino] voleva che indossassi qualcosa di molto diverso, una sorta di grigio comunista".

Primo piano di Lucy Liu in Kill Bill: Volume 1

Tuttavia, Lucy Liu suggerì di prendere una direzione completamente diversa: "Quando ho letto la sceneggiatura, che era scritta in modo così splendido, e Quentin è davvero un artista e un visionario, ho visto qualcosa di molto diverso. Ho percepito un'eleganza e una femminilità che volevo mantenere".

Ecco l'idea: ispirarsi ai due sicari di Pulp Fiction: "Gli ho detto: 'Perché non prendiamo ciò per cui sei conosciuto, come Pulp Fiction? Le cravatte nere, le camicie bianche, i completi neri, la semplicità di quello che ha fatto. Perché non prendere tutto questo e trasformarlo in qualcos'altro?'".

I suggerimenti di Lucy Liu ispirati a Pulp Fiction

Un'idea geniale che è stata accolta con grande entusiasmo da Quentin Tarantino. In attesa di vederla nel sequel de Il diavolo veste Prada, Lucy Liu ha approfondito la genesi dei costumi di O-Ren in Kill Bill: Volume 1.

"Nella prima scena in cui si vede O-Ren, indossa un kimono nero con del bianco sotto il kimono nero. E quello rappresentava, in sostanza, Pulp Fiction" ha spiegato Lucy Liu "E per la scena del giardino innevato, ho detto: 'Perché non invertiamo i colori e rendiamo l'esterno bianco e l'interno nero?'. Lui ha accettato, e questo ha cambiato il modo in cui O-Ren poteva essere percepita".