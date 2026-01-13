Kill Bill, Lucy Liu svela il segreto del suo costume: l’omaggio nascosto a Pulp Fiction

La star del primo volume del dittico firmato Quentin Tarantino ha fornito il proprio consiglio sul look del suo personaggio citando un altro successo del regista.

Lucy Liu in una scena di Kill Bill - Volume 1 con Uma Thurman
13/01/2026

Tra i look più famosi dei personaggi di Kill Bill, spicca quello di O-Ren Ishii, interpretato nel Volume 1 da Lucy Liu. La star di Charlie's Angels e Ally McBeal ha svelato un dettaglio inedito sulla creazione del suo costume in un'intervista a Vogue.

Lucy Liu ha partecipato al primo film in un epico scontro con la protagonista Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman. Il suo personaggio, soprannominato Mocassino acquatico, è uno dei più amati dai fan del cinema tarantiniano.

L'aneddoto di Lucy Liu sul costume in Kill Bill

L'attrice ha ricordato di aver suggerito a Tarantino di ispirarsi a due personaggi di Pulp Fiction: Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson): "Kumiko Ogawa è stata colei che ha disegnato questo kimono" ha dichiarato Liu riferendosi al referente del suo guardaroba sul set "E questo kimono stava per non essere un kimono. In origine, [il regista Quentin Tarantino] voleva che indossassi qualcosa di molto diverso, una sorta di grigio comunista".

Lucy Liu (O'Ren Ishii) in una scena di Kill Bill: Volume 1
Primo piano di Lucy Liu in Kill Bill: Volume 1

Tuttavia, Lucy Liu suggerì di prendere una direzione completamente diversa: "Quando ho letto la sceneggiatura, che era scritta in modo così splendido, e Quentin è davvero un artista e un visionario, ho visto qualcosa di molto diverso. Ho percepito un'eleganza e una femminilità che volevo mantenere".

Ecco l'idea: ispirarsi ai due sicari di Pulp Fiction: "Gli ho detto: 'Perché non prendiamo ciò per cui sei conosciuto, come Pulp Fiction? Le cravatte nere, le camicie bianche, i completi neri, la semplicità di quello che ha fatto. Perché non prendere tutto questo e trasformarlo in qualcos'altro?'".

I suggerimenti di Lucy Liu ispirati a Pulp Fiction

Un'idea geniale che è stata accolta con grande entusiasmo da Quentin Tarantino. In attesa di vederla nel sequel de Il diavolo veste Prada, Lucy Liu ha approfondito la genesi dei costumi di O-Ren in Kill Bill: Volume 1.

"Nella prima scena in cui si vede O-Ren, indossa un kimono nero con del bianco sotto il kimono nero. E quello rappresentava, in sostanza, Pulp Fiction" ha spiegato Lucy Liu "E per la scena del giardino innevato, ho detto: 'Perché non invertiamo i colori e rendiamo l'esterno bianco e l'interno nero?'. Lui ha accettato, e questo ha cambiato il modo in cui O-Ren poteva essere percepita".