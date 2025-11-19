Lucy Liu critica gli stereotipi a Hollywood: “Se avessi un aspetto caucasico avrei avuto più ruoli”

La star di Kill Bill ha accusato l'industria hollywoodiana di razzismo, affermando che se avesse avuto un altro aspetto la sua carriera sarebbe stata diversa.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Lucy Liu ha parlato del suo primo ruolo da protagonista in un film drammatico, nonostante decenni di carriera nel cinema e nella tv mainstream a Hollywood.

Lucy Liu è protagonista e produttrice di Rosemead ed è un doppio ruolo piuttosto raro, nonostante una carriera ricca di successi tra il grande e il piccolo schermo.

Gli stereotipi a Hollywood secondo Lucy Liu

"Ho iniziato facendo film indipendenti" ha dichiarato Liu "Sono stata abbastanza fortunata da entrare nel mondo mainstream ma sono ruoli più da contorno. Non sono necessariamente ruoli che mi mettono alla prova o che tirano fuori il mio potenziale".

Quando le è stato fatto notare che questo era il suo primo film da protagonista in un ruolo drammatico l'attrice ha espresso il suo punto di vista: "Pensare di essere in questo settore da più di 30 anni e avere ora il primo ruolo da protagonista così è un po' folle. Non lo sapevo nemmeno finché qualcuno del team non me l'ha fatto notare. Non mi sono mai vista in quel modo".

Lucy Liu con Johnny Lee Miller in una scena di Elementary

Lucy Liu ha parlato anche delle critiche per lo stereotipo della 'Dragon Lady', che lei stessa avrebbe portato avanti, lanciando una frecciata a Hollywood: "Perché nessun altro perpetua lo stereotipo quando siamo tutti assassini?" ha chiesto "Vivica Fox o Daryl Hannah o Uma Thurman no. Non so nemmeno se esista una parola in inglese per la gente americana. Beh, io sono americana, ma sembro così, quindi non posso sfuggirne. [...] Non sono andata a cambiarmi la faccia; posso fare solo fino a un certo punto. Non posso trasformarmi in qualcuno che ha un aspetto caucasico, ma se potessi, avrei avuto molte più opportunità".

Il nuovo progetto cinematografico di Lucy Liu

Rispetto ai ruoli precedenti a cui il pubblico è stato abituato, in Rosemead Lucy Liu presenta un personaggio agli antipodi. Nell'indie diretto da Eric Lin, basato su una storia vera raccontata dal Los Angeles Times nel 2017, l'attrice è Irene, un'immigrata cinese che lotta dopo la diagnosi di schizofrenia del figlio.

Nel cast di Rosemead anche Lawrence Shou, Orion Lee, Jennifer Lim, Madison Hu e James Chen.