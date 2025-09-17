Il diavolo veste Prada 2, Lucy Liu: "È bello far parte di qualcosa che entusiasma le persone"

La star di Kill Bill ha espresso tutta la sua felicità per aver partecipato alle riprese del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Ospite di un evento a New York, Lucy Liu è stata intervistata da People in merito al suo ultimo impegno sul set de Il diavolo veste Prada 2, in cui fa parte del gruppo delle new entry.

L'attrice, famosa per i ruoli in Kill Bill, Ally McBeal e Elementary, ha dichiarato di essersi divertita parecchio a recitare nel film ed è felice di far parte di un progetto in grado di catturare l'entusiasmo delle persone.

Lucy Liu sul ruolo della moda nella società

"Mi sono divertita moltissimo ed è stato davvero bello, ed è sempre bello far parte di qualcosa che entusiasma le persone ed è collegato alla moda" ha spiegato Liu.

Lucy Liu in una scena di Kill Bill

"La moda può essere tante cose, può essere politica, e può essere giocosa. Questo, per me, è ciò che rende divertente un film come quello, più classico di quanto si pensi" ha concluso l'attrice.

La nuova storia de Il diavolo veste Prada con Meryl Streep

Dopo il successo del film originale tratto dal libro di Lauren Weisberger, in cui si racconta la storia della neolaureata Andy Sachs (Anne Hathaway), desiderosa di diventare giornalista, che accetta il ruolo di assistente della tirannica direttrice del magazine di moda Runway, Miranda Priestly (Meryl Streep).

Il sequel seguirà Priestly nel bel mezzo di una crisi di carriera, causata dal declino dell'editoria tradizionale. La direttrice di Runway dovrà fare i conti con il proprio passato per poter trovare una speranza per il futuro.

Nel cast del lungometraggio, oltre ai ritorni annunciati di Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel), troviamo anche Kenneth Branagh, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon e le star di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora. Il film uscirà nelle sale cinematografiche nel 2026.