Luckiest Girl Alive: Finn Wittrock e Chiara Aurelia nel cast del film Netflix

Finn Wittrock, Chiara Aurelia e Connie Britton faranno parte del cast di Luckiest Girl Alive, il nuovo film diretto da Mike Barker che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Jessica Knoll e verrà prodotto da Bruna Papandrea e Jeanne Snow per Made Up Stories e Orchard Farm Productions di Mila Kunis, che sarà coinvolta anche come interprete.

Il cast di Luckiest Girl Alive sarà quindi composto da Mila Kunis che sarà la potagonista, Finn Wittrock, Scoot McNairy, Chiara Aurelia, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Alex Barone, Carson MacCormac, Jennifer Beals e Connie Britton.

Al centro della trama ci sarà Ani FaNelli, una giovane di New York dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un lavoro ambito in un magazine patinato, un guardaroba incredibile e un matrimonio da sogno a Nantucket all'orizzonte. Ma quando il regista di un documentario su un crimine avvenuto anni prima la invita a dare la propria versione dell'incidente sconvolgente avvenuto quando era una teenager e frequentava la prestigiosa Brentley School, Ani è costretta a confontarsi con l'oscura verità che minaccia di mandare all'aria la sua vita curata meticolosamente.

Per ora i dettagli dei personaggi non sono stati rivelati, ma Aurelia dovrebbe interpretare la versione della protagonista da giovane.