Lucifer 6: il trailer dell'ultima stagione

Lucifer 6 arriverà il 10 settembre con gli episodi dell'ultima stagione e il trailer anticipa molti dettagli di quanto accadrà nelle puntate che concluderanno la storia.

Nel video si assiste a un divertente interrogatorio in cui il protagonista ricorda quanto accaduto in precedenza, alle indecisioni nel diventare Dio e prendere il proprio posto sul trono del padre, a sedute di psicoterapia, nuovi rivali, alle leggi della natura che stanno andando in mille pezzi, scontri di ogni tipo e persino momenti musicali e animati.

La serie Lucifer, con star Tom Ellis, si concluderà questa volta definitivamente dopo sei stagioni. Dopo la terza era stata cancellata da Fox, venendo poi salvata da Netflix che ne aveva annunciato la conclusione con la quinta, decisione poi modificata.

Nel cast della serie ci sono anche Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez e Kevin Alejandro. Nel giorno della fine delle riprese della sesta stagione, i protagonisti avevano commentato sui social per commentare l'imminente finale di serie. "Oggi è il giorno. Sei anni fa ho intrapreso un viaggio con il più fantastico gruppo di persone e adesso dobbiamo dirci addio. Ringrazio ogni singolo membro della crew che ha aiutato a dar vita alla storia di #Lucifer. Che impresa!" aveva scritto proprio il protagonista Tom Ellis su Instagram.

