Lucifer 6: la data di uscita su Netflix svelata dal nuovo teaser trailer

Un altro viaggio televisivo sta per finire. Lucifer 6 ha una data di uscita su Netflix: il 10 settembre la sesta e ultima stagione della serie arriverà finalmente sulla piattaforma streaming, come anticipato da un nuovo teaser trailer presentato al Comic-Con di San Diego.

Non prendete impegni per il 10 settembre, dunque, perché c'è da fare binge-watching estremo: la sesta stagione di Lucifer arriverà su Netflix, e questa volta sarà davvero la fine dei giochi.

"È cresciuto tantissimo ed è ancora in fase di crescita, ma credo che questo sia il classico caso in cui bisogna stare attenti a ciò che si desidera..." ha affermato il protagonista della serie, Tom Ellis, parlando del suo personaggio durante il panel del Comic-Con@Home, come riporta anche EW!.

"Si è convinto di un sacco di cose nella quinta stagione, ma quando quello a cui stai pensando accade davvero, la sensazione che ne deriva è piuttosto differente" continua l'attore, facendo riferimento agli eventi del finale della quinta stagione, anticipando che "Lucifer si troverà a vivere questo tipo di dilemma nella sesta stagione".

"Con Lucifer sono sempre un passo avanti e due o tre indietro" aggiunge profeticamente la produttrice Ildy Modrovich. Cosa vorrà dire? Lo scopriremo con l'arrivo di Lucifer 6 a settembre su Netflix.