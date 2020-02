Lucifer 5: Netflix sarebbe già pronta per una sesta stagione

Con Lucifer 5 ormai agli sgoccioli della sua produzione, Netflix e Warner sembrerebbero già intenzionati a realizzare una sesta stagione della fortunata serie tv. Secondo TVline, potrebbe già esserci in programma Lucifer 6, ma nessuna conferma è ancora arrivata ufficialmente. Dopo la svolta travagliata nel passato dello show, la conferma del suo prossimo capitolo potrebbe decisamente essere un'ottima e benvenuta notizia.

Dopo la sua terza stagione, Lucifer fu infatti abbandonata Fox, scatenando una crociata mediatica per il salvataggio della serie. Su Twitter partì la campagna #SaveLucifer e l'attore protagonista Tom Ellis si mise in prima linea per far sì che lo show non venisse cancellato e dichiarò: "Da quando è iniziato Lucifer, ho partecipato a eventi della stampa in tutto il mondo, e sono consapevole che questo show è molto più popolare di quanto sembri essere su Fox... Quindi non sono sopreso della gente infuriata. Solo che non ero pronto per lo tsunami d'amore che ha portato."

Lucifer: Tom Ellis in una scena della quarta stagione

La lotta per salvare Lucifer funzionò alla grande e nel 2018 la serie fu acquisita da Netflix, che le dette nuova vita e nuove possibilità produttive per continuare a evolversi. Lucifer 4 è quindi rinato su Netflix e uscì con dieci puntate nel maggio 2019 e mise in scena Lucifer alle prese con un fastidiosissimo prete, da aggiungere al complicato ritorno della prima storica fidanzata Eva. Gli ottimi risultati sulla piattaforma streaming convinsero i produttori a procedere.

Lucifer 5 avrebbe dovuto essere la nuova e conclusiva stagione dello show sviluppato da Tom Kapinos, ma Netflix sarebbe pronta a sfoderare una grossa sorpresa per tutti i fan. Pare infatti che i tempi siano quasi maturi per annunciare la sesta stagione di Lucifer e il futuro del progetto. Nel frattempo, la stagione 5 arriverà con ben sedici episodi, distribuiti in due parti distinte.