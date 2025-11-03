Lucia Ilardo replica a Rosario: “Riservatezza a intermittenza”. Il botta e risposta dopo Verissimo

La storia tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi non trova pace: dopo il tradimento, la rottura definitiva e il mancato trono, i due si confrontano a distanza tra tv e social network.

Le vicende di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, continuano a far discutere, trasformandosi in un vero e proprio dramma post-reality che si consuma tra studi televisivi e social network. Rosario durante il fine settimana è stato ospite di Verissimo e a Silvia Toffanin ha spiegato che non tornerà con Lucia, lei ha prontamente replicato con l'ennesimo post su Instagram.

La loro storia d'amore, già messa a dura prova durante il programma estivo, è naufragata definitivamente dopo che Rosario ha scoperto il tradimento di Lucia con il tentatore Andrea. La ragazza, inizialmente, aveva negato tutto, salvo poi confessare la verità. Nonostante i successivi tentativi di riconciliazione, per Rosario la ferita si è rivelata troppo profonda per poter essere sanata.

Uomini e Donne: rivelazioni intime e Trono mancato

Il capitolo televisivo non si è però concluso con Temptation Island. Rosario Guglielmi era stato infatti scelto per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, ma la sua esperienza si è interrotta ancor prima di cominciare. Durante la registrazione, Lucia si è presentata in studio rivelando di aver avuto rapporti intimi con Rosario pochi giorni prima dell'inizio del programma. Una confessione che ha spinto Maria De Filippi a intervenire: "Non ha senso che stai qui se sei ancora preso dalla tua ex fidanzata." A quel punto, Rosario ha dovuto abbandonare il Trono, lasciando così sfumare l'opportunità.

Rosario a Verissimo

Rosario a Verissimo: "L'Amore Non è Questo" e il pudore violato

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il mancato tronista ha chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Lucia, escludendo categoricamente un ritorno di fiamma: "No, non è amore questo, l'amore è altre cose. È stata una bella storia, a parte il finale, ma l'amore non ti fa fare queste cose. Che ci sia affetto è certo, ma Lucia sa benissimo che non c'è una seconda possibilità, perché vorrebbe dire perdonare. E perdonare, per me, è un atto estremamente egoistico. Non saprei perdonare, non saprei andare avanti, non saprei accettare tutte queste immagini... Salvatore, Andrea. mi fanno male."

Rosario ha poi espresso il suo disagio per le dichiarazioni intime rilasciate da Lucia a Uomini e Donne, lamentando la mancanza di riservatezza: "Non me lo sarei mai aspettato. Hai presente quegli attimi di intimità che vorresti tenere per te? Ho provato vergogna nel dover dire davanti a tutti 'sì, è vero, l'ho fatto'. Ci sono cose che dovrebbero restare private, per pudore e rispetto."

La replica social di Lucia: "Riservatezza a intermittenza"

Non si è fatta attendere la replica della giovane, che attraverso i suoi canali social ha voluto rispondere alle parole dell'ex fidanzato. Pur accettando la sua decisione, Lucia ha sottolineato quella che, a suo dire, sarebbe una contraddizione nel comportamento di Rosario: "Voglio essere sincera con voi, come sempre. Non mi trovo d'accordo con chi prima sceglie di esporsi, partecipare, cercare visibilità, e poi quando fa comodo pretende riservatezza o silenzio".

"Essere sotto i riflettori significa anche affrontare critiche e opinioni diverse. La 'riservatezza a intermittenza', solo quando conviene, la trovo incoerente." Infine, Lucia ha concluso con un tono ormai rassegnato: "Non servono gesti, parole o altro. Perché è tutto finito. E allora che dire? Accettiamolo."