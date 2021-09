Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021: ecco il programma, Alba Rohrwacher tra gli ospiti

La masterclass e il premio alla carriera al regista russo Aleksandr Sokurov; gli attori Silvio Orlando e Alba Rohrwacher; gli incontri con Lodo Guenzi (al suo debutto cinematografico) e con il cineasta Michelangelo Frammartino, he presenterà il suo film Il Buco, la reunion del cast Mediterraneo di Gabriele Salvatores a 30 anni dall'uscita e l'omaggio a Nino Manfredi ai 100 anni della sua nascita tra film documentari e incontri. Sono alcuni dei momenti clou e degli ospiti del Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta del panorama culturale realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà dal vivo dal 1° al 11 ottobre a Lucca (cinema Centrale e Astra) e on line sulle piattaforme MyMovies e Festival Scope.

Magari: Alba Rohrwacher sorride a Locarno 2019

Sarà un festival immersivo che intercetta i grandi del cinema mondiale e racconta quello italiano con gli interpreti di oggi e quelli di ieri con omaggi cinematografici, incontri, mostre d'arte e fotografia. Ogni giorno il programma presenterà proiezione e ospiti speciali, tra cui la proiezione speciale di Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog in collaborazione con la Fondazione Ragghianti (1/10); Aleksandr Sokurov riceverà il premio alla carriera al cinema Astra (2/10); il cantautore bolognese Lodo Guenzi presenterà il suo esordio al cinema, il film Est - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu (4/10); Tommaso Bosso, nipote di Ezio Bosso in occasione del documentario Ezio Bosso: Le cose che restano" (5/10); il cineasta Michelangelo Frammartino incontrerà il pubblico con il suo ultimo film Il buco (6/10, cinema Astra) e l'attore Silvio Orlando presenterà Il bambino nascosto (7/10, Astra). L'attrice Alba Rohrwacher chiude il festival con la proiezione di Skies of Lebanon, primo lungometraggio della regista franco-libanese Chloé Mazlo (11/10, Astra).

Premio alla carriera ad Aleksandr Sokurov (2 e 3 ottobre, cinema Astra)

Il regista russo, classe 1951, incontrerà il pubblico di Lucca il 2 ottobre e ritirerà il premio alla carriera in occasione della proiezione stampa del film Madre e figlio del 1997. Il festival omaggerà il cineasta russo con una selezione dei suoi film in un programma articolato. Sokurov poi incontrerà il pubblico domenica 3 ottobre alle 21 e introdurrà Sacrificio serale (1987) e a seguire "Arca russa" (2002) girato totalmente in piano-sequenza. L'omaggio prevede la proiezione di 18 film più rappresentativi della carriera del grande maestro del cinema russo. "Con Sokurov il cinema d'autore - hanno spiegato gli organizzatori - che da sempre caratterizza il nostro festival, diventa strumento di osservazione storico, filosofico e politico: un regista che indaga le pieghe dell'anima umana, mettendone a fuoco con una poesia schietta e antiretorica le ambivalenze, le contraddizioni, gli aspetti cupi, eppure più autentici - hanno spiegato gli organizzatori del festival. Ma non solo. Sokurov sa correre con la sua cinepresa in mezzo all'arte e in mezzo alla gente, sa osservare dal limite della forma (in bilico tra la finzione e il documentario) i contenuti vivi del mondo. Con lui il cinema diventa punto di vista rischioso e per questo privilegiato, giace sui limiti."

Omaggio a Nino Manfredi

In programma un grande omaggio a Nino Manfredi, per il centenario della sua nascita, alla presenza dei famigliari dell'attore che introdurranno il documentario "Uno, nessuno e cento Nino", diretto dal figlio e regista Luca Manfredi (8/10). All'attore, icona del mondo dello spettacolo italiano, ritratto nel manifesto di questa edizione del festival - che ha vestito gli indimenticabili panni di Geppetto, del venditore abusivo sui treni, del barista di Ceccano, emigrante, commissario, sottoproletario - sarà dedicato un percorso cinematografico con una selezione dei suoi film, dagli esordi alle indimenticabili interpretazioni come "Brutti, sporchi e cattivi" di Ettore Scola (1/10); "Pane e cioccolata" di Franco Brusati (4/10) e Pinocchio, lo sceneggiato Rai di Luigi Comencini nella versione estesa (sabato 9/10).

Lodo Guenzi (4 ottobre, cinema Astra)

Cantante, attore e tra i giurati dell'edizione 2018 di X Factor, Lodo Guenzi sarà ospite lunedì 4 ottobre, alle 21, al cinema Astra, per presentare in anteprima "EST", il suo debutto sul grande schermo, per la regia di Raffaele Pisu, un road movie all'insegna dell'avventura, di tre amici che da Cesena si spostano nel regime sovietico.

Omaggio a Ezio Bosso con Tommaso Bosso (5 ottobre, cinema Centrale)

Si aggiunge al programma la serata in collaborazione con Lucca Classica, dedicata al pianista e compositore scomparso nella primavera del 2020, Ezio Bosso, con la testimonianza diretta del nipote, Tommaso Bosso, custode della sua eredità musicale che introdurrà il documentario "Ezio Bosso. Le cose che restano" di Giorgio Verdelli (ore 21).

Michelangelo Frammartino (6 ottobre, cinema Astra)

Il regista Michelangelo Frammartino presenterà in sala il suo ultimo film "Il Buco" premiato con il Premio Speciale della Giuria alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia. Il film racconta di un gruppo di giovani speleologi che esplorano la grotta più profonda d'Europa nell'incontaminato entroterra calabrese.

Silvio Orlando (7 ottobre, cinema Astra)

Tra gli interpreti più rappresentativi del cinema italiano, l'attore Silvio Orlando sarà ospite del festival giovedì 7 ottobre, alle 21, al cinema Astra, per ritirare il premio alla carriera e presentare Il bambino nascosto di Roberto Andò. Il film, presentato fuori concorso alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, è una produzione Bibi Film TV con Rai Cinema, nelle sale italiane dal 4 novembre distribuito da 01 Distribution. Il film è liberamente tratto dall'omonimo romanzo (edito da La Nave di Teseo) dello stesso regista adattato insieme allo scrittore Franco Marcoaldi.

L'attrice Alba Rohrwacher sarà l'ospite speciale del festival lunedì 11 ottobre, al cinema Astra per presentare Skies of Lebanon, della regista franco-libanese Chloé Mazlo, al suo esordio nei lungometraggi. Il film è distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Una storia mediterranea ambientata negli anni '50 in cui la giovane Alice, lascia la nativa Svizzera per la soleggiata e vibrante Beirut e si innamora di un insolito astrofisico di nome Joseph. L'attrice riceverà il premio Settima Musa da Donne all'Ultimo Grido, progetto di empowerment femminile, partner del festival.

Per informazioni: www.luccafilmfestival.it.