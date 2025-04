Alba Rohrwacher tra i membri della giuria del Festival di Cannes 2025

I membri della giuria della 78esima edizione del Festival di Cannes sono stati svelati e tra i nomi degli artisti impegnati in questa edizione 2025 dell'evento cinematografico c'è anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher.

L'appuntamento per gli appassionati di cinema è in programma sulla Croisette dal 13 al 24 maggio.

La giuria di Cannes 2025

Juliette Binoche sarà alla guida della giuria impegnata a valutare le opere presentate a Cannes 2025.

Le occasioni dell'amore: Alba Rohrwacher durante il photocall della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80

La giuria, oltre all'attrice francese, può contare su un cast che comprende Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong.

Gli artisti dovranno valutare i 21 film in Concorso e assegnare i riconoscimenti più ambiti come la Palma d'oro, il Gran Premio della giuria, e quelli assegnati al Miglior Regista e ai Migliori attori.

Kapadia tornerà quindi al festival francese dopo aver vinto il Gran Premio della Giuria l'anno scorso grazie a All We Imagine as Light - Amore a Mumbai. La filmmaker aveva sviluppato il suo progetto durante la sua partecipazione all'iniziativa La Résidence de La Cinéfondation nel 2019.

Il ritorno a Cannes delle artiste italiane

Alba Rohrwacher ha presentato in passato numerosi progetti a Cannes, tra cui Le meraviglie nel 2014 e Lazzaro felice, entrambi diretti dalla sorella Alice.

La regista sarà presente a Cannes per presiedere Giuria della Caméra d'or, riconoscimento che premia un'opera prima presentata nella Selezione Ufficiale, nella Settimana della Critica o alla Quinzaine des Réalisateurs. Commentando il suo impegno al festival, la filmmaker aveva spiegato: "Le prime volte sono sempre importanti e ci accompagnano per tutta la vita.Come entrare in una stanza sconosciuta, avvicinarsi alla persona amata per il primo bacio o approdare su una terra straniera. C'è qualcosa di dorato che avvolge questi momenti nella nostra memoria. È per questo che il premio più prestigioso per le opere prime si chiama Caméra d'or?".