Oscar 2025: Alba Rohrwacher sarà una dei conduttori della cerimonia

C'è anche un'italiana nella lista dei presentatori degli Oscar 2025: si tratta di Alba Rohrwacher, attrice il cui successo ha ufficialmente varcato i confini nazionali.

I nomi sono stati ufficializzati ieri, e si tratta dei protagonisti più amati del cinema a livello mondiale.

Ecco chi sono.

Oscar 2025: dove e quando seguire la cerimonia

Oscars

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2025 si terrà domenica 2 marzo, e verrà trasmessa in diretta in più di 200 Paesi. In Italia la diretta slitta nella notte tra il 2 e il 3 marzo, dall'una alle quattro del mattino; verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e, in streaming, su Raiplay. Oltre alle cerimonia di premiazione, sarà possibile anche seguire il red carpet che la precede a partire dalle 23.30 Ma veniamo ai nomi dei conduttori.

Chi sono i presentatori degli Oscar 2025: Alba Rohrwacher e gli altri

Berlino 2018: Alba Rohrwacher al photocall di Figlia mia

Il conduttore ufficiale della serata sarà Conan O'Brien, mentre a consegnare le ambite statuette ci saranno attori e big del mondo dello spettacolo. Oltre alla nostra Alba Rohrwacher, sul palco del Dolby Theatre si avvicenderanno in veste di presentatori: Harrison Ford, Zoe Saldaña, Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Margaret Qualley e Rachel Zegler. Questi nomi si aggiungono a quelli già precedentemente annunciati, che erano: Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Connie Nielsen, Amy Poehler, Da'Vine Joy Randolph, June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowen Yang.

Queste invece, le star che si esibiranno: le protagoniste di Wicked, ovvero Ariana Grande e Cynthia Erivo, poi Doja Cat, Lisa delle Blackpink, Queen Latifah e Raye.

Per Alba Rohrwacher si tratta di un momento molto fortunato della sua carriera, grazie a produzioni come L'Amica Geniale e Maria di Pablo Lorrain che le hanno permesso di essere amata anche all'estero.