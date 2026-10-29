Lucca Comics & Games Awards 2026: tutti i vincitori, da Go Nagai a Leo Ortolani

Annunciati i vincitori degli Yellow Kid, dei Gran Guinigi e dei premi dedicati a giochi e illustrazione del Lucca Comics 2026: riconoscimenti a Go Nagai, Anna Brandoli, Leo Ortolani e Olivier Schrauwen. Ecco l'elenco completo dei vincitori

Sono stati annunciati i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards 2026, nell'ambito della sessantesima edizione della manifestazione toscana.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro del Giglio Giacomo Puccini e ha assegnato i riconoscimenti dedicati al fumetto, al gioco da tavolo, ai giochi di ruolo e all'illustrazione.

Tra i premi principali, lo Yellow Kid Maestro del Fumetto è stato assegnato a Go Nagai, mentre il riconoscimento di Maestra del Fumetto è andato ad Anna Brandoli. Domenica di Olivier Schrauwen ha vinto come Fumetto dell'anno e Leo Ortolani è stato premiato come Autore dell'anno per Tapum.

Di seguito, l'elenco completo dei vincitori e delle menzioni speciali.

Yellow Kid 2026: tutti i vincitori

Maestro del Fumetto: Go Nagai

Maestra del Fumetto: Anna Brandoli

Fumetto dell'anno: Domenica di Olivier Schrauwen (Coconino Press), traduzione di Olga Amagliani e Claudia Cozzi

Autore/Autrice dell'anno: Leo Ortolani per Tapum (Feltrinelli Comics)

Premi Gran Guinigi 2026

Miglior Disegno: Guerra giusta di Danijel Žeželj (Eris Edizioni), traduzione di Valerio Stivè

Miglior Sceneggiatura: Ombre di famiglia - Feeding Ghosts di Tessa Hulls (Tunué), traduzione di Martina Fermato

Miglior Fumetto Breve o Raccolta: Sto con il mio santo di Chihoi (Canicola), traduzione di Anastasia Genovese

Miglior Fumetto Seriale: Absolute Martian Manhunter di Deniz Camp e Javier Rodríguez (Panini Comics), traduzione di Lorenzo Corti

Miglior Esordio: Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni), traduzione di Giulia Bertoldo

Iniziativa editoriale - Premio Stefano Beani: La fine del mondo (il manifesto)

Premio Generazioni: Kurt! di Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi (Sinnos)

Per il Premio Generazioni è stata assegnata una menzione speciale a Il mondo degli animali perduti di Noémie Weber (Diabolo Edizioni).

Premio Self Area: Dust Marrow di Pastaacolazione

Premi Gran Guinigi Pro

I Gran Guinigi Pro riconoscono le professionalità che contribuiscono alla realizzazione e alla pubblicazione delle opere a fumetti.

Miglior Traduzione dall'inglese: Stefano Formiconi per Le case del Male di Ed Brubaker e Sean Phillips (saldaPress)

Miglior Traduzione dal francese: Vania Vitali e Andrea Toscani per Asterix in Lusitania di Fabcaro e Didier Conrad (Panini Comics)

Miglior Traduzione dal giapponese: Christine Minutoli per La storia di Genji di Waki Yamato (J-POP Manga)

Miglior Packaging Editoriale: Topolino e il mistero dell'uomo nuvola di Ted Osborne e Floyd Gottfredson (Panini Comics)

Miglior Lettering: Marco Daeron Ventura per Insectopolis di Peter Kuper (Tunué)

Miglior Copertina: Pino di Takashi Murakami (J-POP Manga)

Miglior Colore: Matheus Lopes per Helen di Wyndhorn (Bao Publishing)

Menzione speciale per la traduzione dal giapponese a Prisco Oliva per La voce della strada di Kei Usuba (J-POP Manga)

Lucca Project Contest 2026: i vincitori

Il concorso dedicato ai nuovi progetti a fumetti ha premiato due opere, una nella categoria Graphic Novel e una nella categoria Manga.

Categoria Graphic Novel

Vincitore: Matteo Marchi con L'anno senza estate

Menzione: Claudia Tenace con Papera Subacquea

Menzione: Enrico Figliola con Otaplonca

Categoria Manga

Vincitore: Leonardo Mannelli con W.O.M.B.

Menzione: Valentina Ferrari con A te tra mille anni

Menzione: Gerardo Avallone, in arte OverKill Hao, con Demons Are Good Boys

Lucca Comics & Games 2026: tutti i premi Games

Anche il settore dei giochi da tavolo e di ruolo ha assegnato i propri riconoscimenti.

Gioco dell'Anno 2026: Rebirth, ideato da Reiner Knizia, con illustrazioni di Anna Przybylska e Vesna Redesiuk (Cranio Creations)

Menzione speciale Gioco per Tutti: Cozy Stickerville di Corey Konieczka (Asmodee)

Menzione speciale Gioco che racconta l'attualità: Nova Lectio: Status di Paolo Mori, con illustrazioni di Alan D'Amico (MS Edizioni)

Gioco di Ruolo dell'Anno 2026: Legend in the Mist (Isola Illyon Edizioni)

Menzione speciale Gioco di Ruolo: Adorablins (Grumpy Bear)

Board Game Designer of the Year 2026: Paolo Mori

Premio alla Carriera Lucca Games 2026: Alessio Cavatore

Joe Dever Award 2026: Star Wars, creato da George Lucas

Gli altri riconoscimenti: illustrazione e fumetto

Tra gli altri premi assegnati durante la manifestazione figura la Targa Oesterheld per il Dialogo e la Comprensione tra i Popoli, conferita a Rebetissa di David Prudhomme (Coconino Press).

Per il concorso Lucca Junior, il Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2026 è stato assegnato a Cecilia Fasoli, per il progetto basato sul testo inedito I me dentro di me di Daniele Movarelli.

Gli altri riconoscimenti sono andati a: