Sigfrido Ranucci esulta per gli ascolti di Spotlight: "Quintuplicati gli spettatori"

La seconda puntata di Spotlight conquista 89mila spettatori e supera la media di RaiNews24. Diversa la partenza di Report, che senza Ranucci si ferma a 1,18 milioni di spettatori e al 6,6% di share.

Sigfrido Ranucci festeggia sui social i risultati di Spotlight, il nuovo spazio d'inchiesta di RaiNews24 che, in appena due settimane, ha registrato una crescita degli ascolti, superando nettamente la media abituale della rete all news. Numeri che segnano un buon avvio per il programma a cui il giornalista si sta dedicando dopo aver lasciato la conduzione di Report.

Spotlight cresce su RaiNews24: Ranucci festeggia sui social e ringrazia il pubblico

"Quintuplicati gli ascolti. La vostra partecipazione in sole due settimane ha quintuplicato gli ascoltatori della fascia", ha scritto Ranucci sui social, commentando i risultati della trasmissione in onda ogni lunedì alle 22.30 su RaiNews24, al canale 48 del digitale terrestre.

"Siamo a circa 100 mila spettatori, il doppio della media del canale", ha aggiunto il giornalista, ringraziando il pubblico per il sostegno: "Con la vostra passione partecipate agli sforzi dei nostri inviati che lavorano tra mille difficoltà".

I dati confermano una partenza positiva. La seconda puntata di Spotlight ha raccolto 89mila spettatori, pari allo 0,6% di share, in crescita rispetto al debutto, che aveva registrato 82mila spettatori e lo 0,5%. Numeri che vanno contestualizzati: nella stessa fascia oraria RaiNews24 ha uno share medio dello 0,16%, con circa 27mila spettatori. Un risultato dunque superiore alla media della rete, anche se naturalmente non paragonabile ai numeri di Report.

L'appello del giornalista per sostenere l'inchiesta e la libertà di stampa

Ranucci nei giorni scorsi aveva invitato il pubblico a sostenere il programma e il lavoro dei giornalisti d'inchiesta: "Sosteniamo la libertà di stampa e l'inchiesta! Stasera colleghiamoci su canale 48 del digitale terrestre. Scattatevi una foto mentre guardate l'inchiesta di #Rainews e postatela sui vostri social taggando @rainewsofficial".

E a chi, dopo la prima puntata, aveva fatto notare l'assenza del suo nome nei titoli di coda, il giornalista aveva risposto senza dare troppo peso alla questione: "Qualcuno l'altra volta si è lamentato che non c'era la mia presenza o firma. Non è importante, importante che sia lì a garantire uno spazio di libertà senza filtri, l'unico limite è dire sempre la verità nell'interesse del pubblico. Vi aspetto.

Report senza Sigfrido Ranucci, debutto in calo: ascolti al 6,6%

Se Spotlight festeggia i primi risultati, sul fronte di Report la situazione degli ascolti racconta invece una partenza più complicata. La trasmissione d'inchiesta di Rai3, al debutto con la nuova conduzione, ha conquistato 1.182.000 spettatori, pari al 6,6% di share.

Un risultato in calo rispetto alla prima puntata della scorsa stagione, andata in onda domenica 26 ottobre 2025 con Sigfrido Ranucci alla conduzione. In quell'occasione Report aveva raccolto 1.669.000 spettatori e il 9,3% di share.

Il confronto evidenzia quindi una flessione di 487mila spettatori e 2,7 punti percentuali di share. Due risultati che fotografano, da una parte, la crescita di Spotlight su RaiNews24 e, dall'altra, un avvio meno brillante per Report nella nuova stagione senza il suo storico conduttore.