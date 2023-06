Lucca Comics & Games 2023: Joe Manganiello e il mangaka Naoki Urasawa tra i primi ospiti

Svelate le prime anticipazioni sul programma di Lucca Comics & Games 2023, la kermesse dedicata a fumetti, giochi, animazione, letteratura per ragazzi, cinema, serie tv, musica e cosplay, che quest'anno si terrà a Lucca dal 1° al 5 novembre 2023. L'Hard Rock Café di Firenze è stato teatro di una ricca conferenza in cui sono state annunciate tante novità in programma e qualche gradito ritorno, tra cui quello della star Joe Manganiello. Dopo essere stato a Lucca nel 2019 non per presentare film o serie tv, ma per giocare a Dungeons & Dragons (sua vera grande passione), l'attore americano tornerà come ospite speciale dell'area Games dopo essere stato promosso al ruolo di ambasciatore di Lucca Comics negli USA.

Qui sopra trovate il motion poster dell'edizione 2023 di Lucca Comics & Games 2023 di cui è stato svelato anche il tema, "Together", ovvero "Insieme", esemplificato dal messaggio "insieme nelle differenze". A raccontare il tema l'immagine dei talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l'illustratore Tomer Hanuka.

L'Area Movie: prime novità

Il grosso del programma dell'Area Movie sarà annunciato probabilmente più avanti, ma tra i primi ospiti confermata la presenza di Enzo D'AlòEnzo D'Alò con il suo nuovo film, il delicato Mary e lo spirito di mezzanotte, in arrivo al cinema il 9 novembre con Bim Distribuzione. Al centro della storia una bambina di nove anni di nome Mary che sogna di diventare chef con l'aiuto di una nonna davvero eccezionale.

Il maestro del fumetto Bruno Bozzetto interverrà per presentare la sua autobiografia, Il signor Bruno. Una vita animata (Rizzoli Lizard) mentre Jake La furia, rapper Club Dogo, lancerà dal palco di Lucca la seconda stagione di Italico Noir.

I più grandi fumettisti internazionali

Il nome di maggior peso annunciato finora è quello del grande mangaka Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con Panini Comics, ma saranno a Lucca anche Garth Ennis che, per la prima volta nel nostro Paese con una mostra a Palazzo Ducale a lui dedicata, incontrerà lettori e lettrici in panel dedicati e sessioni di firme nei padiglioni Panini e SaldaPress, e i giganti del fumetto mondiale Don Rosa e Jim Lee, anche'essi a Lucca grazie a Panini Comics.