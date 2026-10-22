I Cavalieri dello Zodiaco arrivano su Sky e NOW: l'epopea completa in streaming per i 40 anni dell'anime

Amanti degli anime questa non potete perdervela. In occasione del quarantesimo anniversario dal debutto in Giappone, l'universo de I Cavalieri dello Zodiaco approda su Sky e in streaming su NOW con un cofanetto completo disponibile a partire dal 24 ottobre. L'iniziativa celebra lo storico franchise nato dalla matita di Masami Kurumada raccogliendo per la prima volta in un'unica proposta ben 171 episodi complessivi, accompagnati da una maratona televisiva dedicata e da un evento speciale a Lucca Comics & Games.

Dalla saga classica a The Lost Canvas

Come già accennato il boxset raccoglie complessivamente 171 episodi che riuniscono per la prima volta in un'unica proposta le tappe salienti dell'epopea animata. La visione prende il via con i 114 episodi della serie classica firmata Toei Animation, incentrata sulla Guerra Galattica di Nuova Luxor per l'assegnazione della Sacra Armatura d'Oro di Sagitter e sulle successive battaglie dei Cavalieri a difesa della dea Atena e della Terra. Il racconto prosegue poi con I Capitoli di Ade, epilogo della saga tradizionale in 31 episodi (anch'esso targato Toei Animation), in cui il sovrano degli inferi scatena una nuova Guerra Sacra a 243 anni dalla precedente.

I protagonisti dell'anime

A completare il cofanetto interviene il prequel in 26 episodi Saint Seiya: The Lost Canvas, prodotto da TMS Entertainment e ideato da Masami Kurumada insieme a Shiori Teshirogi. Ambientata nel diciottesimo secolo, la vicenda narra la giovinezza e la formazione al Santuario di Tenma, Sasha e Alone, portando alla luce le radici del conflitto tra bene e male.

La maratona su Sky Collection e l'evento a Lucca Comics & Games

Una scena dell'anime

In contemporanea con la pubblicazione on demand del boxset, dal 24 al 31 ottobre il canale Sky Collection ospiterà una settimana interamente dedicata a una maratona a tema Saint Seya. Gli eventi legati all'anniversario, però non terminano qui: i festeggiamenti proseguiranno poi dal vivo domenica 1° novembre nell'ambito di Lucca Comics & Games. Alle ore 13:30, presso il Cinema Astra, si terrà un incontro speciale condotto da Giorgia Vecchini insieme a Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, entrambi grandi appassionati della serie, per ripercorrere l'impatto culturale dell'opera. Al termine del talk, il pubblico in sala potrà assistere alla proiezione sul grande schermo dei primi due episodi dell'anime.