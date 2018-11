Lucca Comics 2018: oltre 76.000 biglietti già venduti!

Sono passati solo due giorni dall'inizio dell'attesissimo Lucca Comics & Games 2018 ma già si sono visti tantissimi appassionati da tutta l'Italia arrivare alla città toscana per affondare nel tripudio di fumetti, cinecomic, serie tv, cinema e mondo nerd. Dopo due giornate, infatti, i biglietti complessivamente acquistati sono stati oltre 76.500, e precisamente 23.420 nella giornata di Halloween e ben 53.138 nella giornata del primo novembre e per il weekend sono attesi ancora più appassionati. E già nelle prime ore sono tantissime le novità presentate a Lucca.

Il Sensei Matsumoto riceve la medaglia della città

La città di Lucca ha omaggiato il maestro Matsumoto, papà di Capitan Harlock, con la medaglia della città. In un Teatro del Giglio gremito di un pubblico entusiasta il Sensei è stato omaggiato dal primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, con la consegna della medaglia ufficiale della città. Il sindaco ha salutato il sensei, chiamandolo Grande Maestro: "che con i tuoi disegni hai portato tanti ragazzi nello spazio, gli hai infuso la passione per la scienza e gli hai insegnato ad amare la libertà. Lucca ti consegna questa medaglia che ha incisa proprio la parola Libertas, perché anche la nostra città ha sempre apprezzato e difeso questo importante valore". Oltre alla medaglia di Lucca a Matsumoto è stata consegnata anche la medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games.

I vincitori del Premio Gran Guinigi

La Giuria del Premio Gran Guinigi 2018, composta da Sara Colaone, Francesco Boille, Cosimo Lorenzo Pancini e Luca Bitonte (il giurato Corrado Roi non ha potuto partecipare alla selezione finale), ha premiato come al solito i migliori prodotti del settore del fumetto in Italia. Tra le quasi 300 opere ecco i riconoscimenti:

Miglior Graphic Novel "La mia cosa preferita sono i mostri" di Emil Ferris (Bao Publishing)

Miglior Fumetto Breve o raccolta "I gioielli di Elsa" di Sara Mazzetti (Canicola)

Miglior Serie "Mercurio Loi" di Alessandro Bilotta e collaboratori (Bonelli)

Miglior Disegnatore/Disegnatrice Barbara Baldi, autrice di "Lucenera" (Oblomov Edizioni)

Miglior Sceneggiatore/Sceneggiatrice Jeff Lemire autore di "Black Hammer" (Bao Publishing)

Miglior Autore Unico/Autrice Unica Emmanuel Guibert, autore di "Martha e Alan" (Coconino Press)

Premio Stefano Beani per un'iniziativa editoriale Mibac /Coconino Press per i "Fumetti nei musei" di AA.VV.

Premio Speciale della Giuria David Prudhomme per il disegno di "Vivo e morto" (Oblomov Edizioni)

Premio Yellow Kid al Maestro del Fumetto Leiji Matsumoto

Il vincitore del Lucca Project Contest 2018 è Andrea Frittella con il progetto Gordiani.

L'anteprima mondiale di 44 gatti

Una vera festa per i bambini e le famiglie che ha richiamato oltre centocinquanta piccoli fan per sentire cantare dal vivo il coro dell'Antoniano di Bologna e vedere i nuovi personaggi e le prime puntate di 44 gatti, direttamente dalla Rainbow di Iginio Straffi. I cartoni che prendono anche spunto dalle canzoni del'Antoniano di Bologna, vedono protagonisti un simpatico gruppo di "micetti" pronti a combinarne di tutti i colori e dopo Lucca, dal 12 novembre andranno in onda su Rai Yo Yo, canale espressamente dedicato ai bambini.