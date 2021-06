Luca: il regista ha spiegato la differenza tra gelato e ice cream al suo team

Parlando di estate italiana, il gelato ha inevitabilmente un ruolo importante in Luca, l'ultimo film di Enrico Casarosa per la Disney Pixar; e il regista ha voluto raccontare il suo segreto per il gelato perfetto.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che Luca, il nuovo film della Disney Pixar, racconta, dipinge e mostra lo spirito italiano di un'estate anni '50. Ecco perché il regista Enrico Casarosa non poteva non svelare qualche segreto al team di produzione in merito al fidato alleato di ogni estate italiana: il gelato.

Luca: una scena del film

Prima di tutto, il gelato non è "ice cream": durante l'intervista per AvClub, abbiamo scoperto che Enrico Casarosa, il regista di Luca, ha spiegato al suo team di produzione le (importanti) differenze tra questi due freschi alimenti:

"Devo dire che se dovessi scegliere tra gelato e ice cream, preferirei di gran lunga il gelato", ha raccontato Andrea Warren, la produttrice del film ora disponibile su Disney+. "Enrico ci ha mostrato come poter abbinare diversi gusti tra loro in una singola coppetta o cono e devo ammettere che è davvero delizioso. Mi piace davvero moltissimo poi quando puoi mettere due, tre pallette di gusti diversi, perché scegliere un singolo gusto è difficile."

Nel film, la pasta, il gelato, le focacce, il cibo in generale, rivestono un ruolo importantissimo. D'altronde, si tratta pur sempre di una pellicola ambientata in Italia. Ci si sarebbe straniti del contrario.

Luca, il regista Enrico Casarosa: "Abbiamo lavorato molto sull'animazione del cibo: vi verrà l'acquolina"

Sempre nel corso dell'intervista per AVClub, il regista ha confessato il suo segreto sul gelato. A quanto pare, abbina sempre una palletta alla frutta e una alla crema: "il modo in cui si abbinano insieme e si amalgamano, è semplicemente meraviglioso. Questo è il mio più grande segreto per il gelato all'italiana come piace a me"