Luca Guadagnino dirige Artificial: al via le riprese del biopic su Sam Altman e OpenAI tra Italia e USA

Luca Guadagnino si prepara a iniziare le riprese di un nuovo film dedicato a OpenAI e al suo fondatore Sam Altman. Il progetto, dal titolo provvisorio Artificial, dovrebbe partire già questo mese, con set previsti in Italia e a San Francisco. Il cast include Andrew Garfield, Melissa Barrera e Yura Borisov.

La conferma indiretta arriva da un recente annuncio della Torino Film Commission, che ha aperto un casting per un "film internazionale" diretto da Guadagnino, alla ricerca di comparse, in particolare residenti del Nord Italia. Secondo le informazioni disponibili, le riprese si svolgeranno tra luglio e settembre.

Sebbene il progetto specifico non sia stato ufficialmente confermato, è molto probabile che si tratti proprio di Artificial, il film che racconta la storia di Sam Altman e dell'ascesa di OpenAI. Lo stesso The Hollywood Reporter aveva anticipato che il film sarebbe stato girato tra l'Italia e la California. La sceneggiatura è firmata da Simon Rich, noto per il suo lavoro a Saturday Night Live.

I prossimi progetti di Luca Guadagnino

Tra i possibili progetti in cantiere per Guadagnino c'era anche Camere Separate, adattamento dell'omonimo romanzo di culto di Pier Vittorio Tondelli, che avrebbe dovuto vedere nel cast Léa Seydoux e Josh O'Connor. Tuttavia, O'Connor ha recentemente lasciato il film per dedicarsi al nuovo lavoro di Joel Coen, Jack of Spades, che inizia la produzione proprio questo mese, rendendo improbabile l'avvio di Camere Separate in tempi brevi.

Luca Guadagnino sul set di Melissa P.

L'ipotesi più solida resta quindi Artificial, che Guadagnino avrebbe scelto dopo l'arresto di Sgt. Rock, il film per DC Studios con Colin Farrell, temporaneamente sospeso. Guadagnino avrebbe cercato un progetto da realizzare subito, e Artificial si è rivelato la scelta perfetta per riprendere rapidamente le attività.

Difficile pensare che si tratti di altri progetti in sospeso come American Psycho, ambientato a New York, o Buddenbrooks, tratto dal romanzo di Thomas Mann. Restano sul tavolo anche altri adattamenti letterari in fase di sviluppo come Il signore delle mosche e Leading Men, storia romanzata della relazione tra Tennessee Williams e Frank Merlo.

Dopo aver completato le riprese estive, Guadagnino dovrebbe approdare alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il suo prossimo film After the Hunt, con protagonisti Andrew Garfield e Julia Roberts, è atteso in anteprima mondiale.