Luca Argentero di nuovo papà: Cristina Marino è incinta

Luca Argentero diventerà padre per la seconda volta: Cristina Marino è incinta e in attesa di un nuovo bebè.

Luca Argentero diventerà padre per la seconda volta, Cristina Marino, moglie dell'attore, è in attesa del loro secondo bebè. La coppia ha già una figlia, nata il 20 maggio 2020 e chiamata Nina Speranza. L'annuncio è arrivato attraverso una foto pubblicata su Instagram.

Luca Argentero e Cristina Marino, che si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi, si sono sposati a giugno 2021 a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Una cerimonia per pochi intimi, del resto, come sappiamo, la coppia è molto gelosa della propria privacy.

La famiglia Argentero-Marino si allargherà: tra poco saranno in quattro, come si legge nella caption della foto scattata al tramonto in cui compaiono i due coniugi con la piccola Nina Speranza. "Io, te, Nina e una nuova luce...#4ofus", ha scritto Luca. Come sempre, anche questa volta, la foto non permette di vedere il volto della primogenita, una precisa scelta fatta dai due genitori per tutelare la piccola. Quando nell'ottobre del 2020 i settimanali Chi e Oggi pubblicarono la foto di Nina Speranza i due si dissero "schifati e indignati".

L'arrivo di un nuovo bebè era stato in qualche modo preannunciato da Cristina Marino che, in un'intervista a Gente, aveva detto: "Mi piacerebbe avere tre di figli, anche a Luca piacerebbe avere altri figli, se fosse per lui metteremmo al mondo un'intera squadra di calcio".