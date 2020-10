Luca Argentero, la foto di sua figlia sui giornali: "Siamo schifati"

Luca Argentero e Cristina Marino sono arrabiatissimi contro Alfonso Signorini e Umberto Brindani: il direttore di Chi e di Oggi hanno pubblicato la fotografia della figlia dell'attore solo parzialmente coperta e quindi riconoscibile.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno avuto la loro prima figlia lo scorso 20 maggio e da allora non hanno mai fatto vedere il volto di Nina Speranza nelle foto pubblicate sui social. Oggi i due hanno deciso di mostrarlo con un video condiviso sugli account di Instagram dei due attori: "Come sapete parliamo poco in coppia ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta a essere schifati e indignati - hanno detto Luca e Cristina ai loro follower - Due aggettivi forti, ma è ciò che proviamo. Nina ancora una volta è stata pubblicata in maniera molto esposta su un giornale".

Sotto accusa dei due genitori sono finiti giustamente Alfonso Signorini e Umberto Brindani, rispettivamente i direttori di Chi e di Oggi che hanno pubblicato le foto della figlia: "la foto di nostra a figlia è stata schiaffata sui giornali, un paio di settimane fa da Chi e questa settimana da Oggi. La premessa è che sicuramente ci sono cose più gravi in questo momento nel mondo, ma è grave tutto ciò che ti tocca da vicino e questa cosa ci tocca molto da vicino, perché avevamo deciso di evitare a Nina un'esposizione pubblica. Ma soprattutto abbiamo deciso di fare un po' il c...o che ci pare. Da madre e da padre ci sentiamo legittimati a fare un po' quello che secondo noi è giusto, idoneo, per nostra figlia. Anche perché temo, che siano male informati su quello che giuridicamente è corretto e legale e cosa no. però quello poi lo vedremo in altre sedi. Però, per essere in legge, il viso di un minore non è che deve essere pubblicato con due pixelini, non deve essere proprio riconoscibile. Purtroppo Nina in queste foto lo è".

Luca e la moglie accusano i giornali di essere stati scorretti 'rubando' le foto: "Siamo stati privati del diritto di poter decidere. E le foto in questione sono foto rubate ed un articolo non concordato, in cui vengono presi virgolettati di altre interviste, un vero e proprio piccolo furto".

Cristina Marino e Luca Argentero alla fine dicono di aver capito perché alcune persone del mondo dello spettacolo pubblicano le foto dei figli sui soocial: "Quindi abbiamo iniziato a capire perché tante persone scelgono di postare le foto dei propri figli, forse per evitare che ci sia un accanimento in questo senso. Ve la presentiamo, sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornaletti! Vi raccomando non vi accanite ad andare a cercare, è una cosa di pessimo gusto. Speriamo davvero che non succeda più e, probabilmente, condivideremo con voi un po' di più per evitare che ci sia questo accanimento e ci sia una sorta di lucro sulla minore. Speriamo davvero possiate capire la nostra rabbia e fare in modo che questo accada sempre di meno", concludono i due genitori dopo aver presentato Nina Speranza ai loro follower.