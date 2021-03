Vacanze ai Caraibi, Luca Argentero e Cristina Marino: "Non fu amore a prima vista"

Cristina Marino, in un'intervista pubblicata da Vanity Fair, ha parlato in proposito della sua relazione con Luca Argentero descrivendo il loro primo incontro sul set di Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale e l'intesa, che inizialmente non c'era, e che è arrivata soltanto col passare del tempo: "Non fu amore a prima vista".

I due si sono conosciuti sul set del film di Neri Parenti e, parlando del loro primo incontro, la Marino ha dichiarato: "Non è stato amore a prima vista, ma ho sentito subito che sarebbe successo qualcosa. Mi sono detta 'sì, è lui' solo la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l'avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico."

L'attrice ha anche specificato di aver avuto una sola storia importante prima dell'inizio della sua relazione con l'attore italiano: "Ho avuto un primo amore dai 18 ai 23 anni. Uno di quelli che vivi come se fosse per sempre, ma dentro sai che non sarà così."

L'attrice ha concluso l'intervista parlando della loro differenze di età: "No, Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità iperattiva, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po' di spensieratezza, lui l'esperienza di anni di vita in più."

Argentero, 42 anni, l'anno scorso ha anche annunciato, sul suo profilo Instagram, la nascita della figlia, scrivendo: "Noi. Nina Speranza Argentero", questo il nome della bambina avuta dalla Marino che in seguito ha pubblicato lo stesso scatto.