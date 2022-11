Luca Argentero, anticipazioni su Doc – Nelle tue mani 3: "Mi è venuta la pelle d'oca"

Luca Argentero ha dato alcune anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 3 durante la puntata del 20 novembre di Che Tempo Che Fa. L'attore è arrivato in studio in compagnia di Cristina Marino, attualmente al sesto mese di gravidanza, i due si sono sposati il 5 giugno 2021 ed hanno una figlia nata il 20 maggio 2020.

Luca Argentero ha dato alcune, scarse, anticipazioni sulla prossima stagione di Doc - Nelle tue mani, dove riprenderà il ruolo di Andrea Fanti, il medico che, dopo essere stato sparato, ha perso 12 anni della sua vita."Ho avuto la fortuna di sentire raccontata dagli sceneggiatori la terza stagione di DOC che gireremo in primavera, mi è venuta la pelle d'oca, spero che verrà anche a voi nel vederla", sono le uniche parole che Fabio Fazio è riuscito a strappargli.

L'attore de Le Fate Ignoranti si è presentato al pubblico scherzando sugli ospiti del programma: "Grazie dell'invito, Fabio devi sapere che mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet" e poi "Però ho visto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è un altro problema che abbiamo in famiglia".

Luca Argentero ha confessato di essere geloso ed odiare i due pesi e le due misure usate dalla moglie: "Nella generazione di Instagram se io metto un like a una bella donna, magari una collega è comunque un problema. Ma mettere like a Stefano De Martino non è un problema"., ha detto, scherzando l'attore. Nonostante la moglie negasse, Argentero ha insistito: "Lei ha il coraggio di dirmi che mette like solo perché Stefano fa delle belle foto. Così offende la mia intelligenza. È a torso nudo, tutto unto, sicuramente non è una bella foto, è solo un bell'uomo"

Sembra che anche il rapper Rkomi sia entrato nelle grazie della Marino, come ha sottolineato Fabio Fazio: "Perché Rkomi ha questa cosa che sembra lo sfigato della classe - ha detto l'attrice - Però in realtà è un ragazzo estremamente interessante, simpatico ed oggettivamente un bel ragazzo, che si traveste da...", stava concludendo la Marino quando è stata interrotta da Luca Argentero: "Si sveste, non è che si traveste"