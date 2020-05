Lovecraft Country: il teaser trailer della nuova serie HBO

Lovecraft Country, di cui HBO ha condiviso il primo teaser trailer, è la nuova serie prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele che debutterà sugli schermi americani in agosto.

Nel video si mostra il protagonista che riceve una lettera e parte con destinazione Lovecraft Country, ritrovandosi alle prese con eventi sovrannaturali e pericoli di ogni genere. Il teaser mostra infatti anche creature che abitano nei boschi e presenze, inseguimenti, esplosioni e molto altro.

La serie Lovecraft Country segue Atticus Freeman (Jonathan Majors) che unisce le forze con la sua amica Letitia (Jurnee Smollett) e suo zio George (Courtney B. Vance) per intraprendere un viaggio negli anni Cinquanta per cercare suo padre (Michael K. Williams), misteriosamente scomparso. Questa situazione dà il via a una lotta per la sopravvivenza e superare ostacoli legati al razzismo e mostri terrificanti.

Nel cast ci sono anche Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Abbey Lee e Tony Goldwyn. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Misha Green e la sceneggiatura è ispirata al romanzo di Matt Ruff.

Il premio Oscar Jordan Peele e J.J. Abrams hanno unito le forze per produrre la serie soprannaturale a sfondo razziale in arrivo su HBO. A produrre lo show e a dirigerne il pilot c'è Yann Demange.