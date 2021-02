Lovecraft Country 2: HBO non esclude la realizzazione della seconda stagione

Lovecraft Country 2 potrebbe essere realizzata: i vertici di HBO sono infatti interessati a una possibile continuazione della storia.

Un'eventuale seconda stagione dipende però dalla possibilità che venga ideata una storia all'altezza delle aspettative degli spettatori e dei produttori.

Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max, parlando della possibile produzione di nuovi episodi di Lovecraft Country ha dichiarato che tutto dipende dalla showrunner Misha Green: "Nella prima stagione aveva un libro su cui basarsi. Lei e gli sceneggiatori volevano staccare e concedersi del tempo per capire cosa potrebbe accadere a questi personaggi senza attingere a un romanzo, che percorso vorrebbero far compiere ai protagonisti".

Il dirigente ha dichiarato: "Tutto quello che vogliamo fare è essere sicuri che ci sia una storia da raccontare. Questa è la situazione in cui si trova, sta lavorando a queste idee. Sono molto speranzoso, e lo è anche Misha, quindi le stiamo concedendo il tempo di lavorare".

Green, dopo la fine della messa in onda della prima stagione, aveva ammesso: "Sento che nella mia mente ci sono 20 stagioni. Quanto accaduto apre un mondo e il mondo che è stato creato nella prima stagione può aprirsi in molti modi diversi". Una delle idee a cui aveva pensato era legata al fatto che la magia è ovunque, in tutto il mondo: "Si tratta di una delle cose che esiste nel mondo. I nostri mostri non sono i soli mostri che esistono".

Lovecraft Country: una scena della serie

Lo show creato da Misha Green (nel team di scrittura di Heroes e Sons of Anarchy), anche produttrice esecutiva della serie insieme a J.J. Abrams (co-creatore di Lost e Fringe e regista di numerosi film di successo) e Jordan Peele (regista di Noi e Scappa - Get Out e produttore di BlacKkKlansman e The Twilight Zone). Ambientata negli Stati Uniti della metà degli anni Cinquanta, la serie racconta del veterano della guerra di Corea Atticus "Tic" Freeman (interpretato da Jonathan Majors, Da 5 Bloods), arrivato a Chicago dalla Florida per cercare il padre scomparso.

Insieme allo zio George (Courtney B. Vance) e all'amica d'infanzia Letitia "Leti" Dandrige (Jurnee Smollett), Tic intraprenderà uno spaventoso e adrenalinico viaggio on the road attraverso l'America razzista delle leggi di Jim Crow. Ciò che Atticus troverà tra le terre del New England, però, non saranno solo creature innominabili e antichi culti, ma anche l'odio di un'America malata di razzismo. Nel cast insieme a Jonathan Majors, Courtney B. Vance (American Crime Story - The Immortal Life of Henrietta Lacks) e Jurnee Smollett (True Blood, Underground), anche Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Christina Braithwhite, figlia del leader di un ordine segreto chiamato "I figli di Adamo".