Lovecraft Country: dopo la cancellazione la creatrice svela i piani per la stagione 2

HBO ha annunciato la cancellazione della serie fantasy/horror Lovecraft Country e per tutta risposta la showrunner della serie tv Misha Green anticipa i piani per la stagione 2 che potrebbe non vedere mai la luce.

Lovecraft Country: una scena della serie

Su Twitter, Micha Green ha postato quella che definisce "un assaggio della Bibbia della stagione 2" aggiungendo "Avrei voluto che la vedeste #LovecraftCountry: Supremacy. Grazie per tutti coloro che hanno seguito e apprezzato lo show #noconfederate."

Secondo il post di Micha Green, "la seconda stagione di Lovecraft Country si apre in un nuovo mondo, e quel nuovo mondo è un paese che si trova dove sono nella realtà gli Stati Uniti. Questo paese si chiama Sovereign States of America. Il posto riporta una mappa che mostra gli USA divisi tra la Tribal Nations of the West, le Terre Bianche, la New Negro Republic nel Sud, e il Jefferson Commonwealth a nord-est.

La prima stagione di Lovecraft Country, basata sul romanzo di Matt Ruff, segue Atticus Freeman (Jonathan Majors) mentre intraprende un viaggio attraverso l'America di Jim Crow negli anni '50 con la sua amica Letitia (Jurnee Smollett) e suo zio George (Courtney B. Vance). Lungo la strada, il gruppo incontra terrori razzisti e mostri orribili mentre cercano il padre scomparso di Atticus (Michael Kenneth Williams).

Lovecraft Country - La terra dei demoni: 5 motivi per non perdere la nuova serie horror

Sembra che la seconda stagione avrebbe portato la storia della serie oltre il romanzo di Ruff, pur proseguendo la sua tempestiva esplorazione delle questioni razziali americane. Come ha dichiarato Williams a EW, "anche prima dell'emergenza sanitaria e dell'omicidio di George Floyd, quando ho letto le sceneggiature l'anno scorso ho pensato, 'Questa è l'America adesso.' È stato chiarissimo".

Qui trovate la recensione di Lovecraft Country.