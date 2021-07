Lovecraft Country non avrà una seconda stagione: HBO cancella la serie

Lovecraft Country non è stata rinnovata per una seconda stagione: a confermare la notizia della cancellazione della serie horror è stata la stessa HBO.

Lovecraft Country non avrà una seconda stagione. Come confermato da HBO, infatti, la serie di Misha Green è stata ufficialmente cancellata e termina con la sua prima stagione.

Poche ore dopo la notizia della cancellazione di Lovecraft Country a opera di HBO, Misha Green ha condiviso sul suo profilo Twitter un'immagine tratta dalla bibbia della seconda stagione del suo show. La showrunner ha dichiarato: "Un assaggio dalla bibbia della seconda stagione di Lovecraft Country: Supremacy. Grazie a tutti coloro che hanno guardato lo show e a cui è piaciuto!". L'immagine mostra una nuova configurazione degli Stati Uniti, divisi tra terre dei bianchi, terre dei neri, Jefferson Commonwealth e nazioni tribali dell'Occidente.

In modo particolare, questi Stati Uniti sono noti con il nome di Stati Sovrani dell'America. Tuttavia, questa bibbia di serie da ben 75 pagine di Lovecraft Country non si trasformerà mai in uno show a causa della notizia della cancellazione ufficiale della seconda stagione del progetto prodotto da Misha Green, Jordan Peele e J.J. Abrams. Al momento, tra l'altro, nonostante l'esistenza di una bibbia dettagliata, non esiste ancora sceneggiatura definitiva.

La prima stagione di Lovecraft Country ha debuttato negli Stati Uniti il 16 agosto 2020 ed è basata sull'omonimo romanzo di Matt Ruff. Riappropriandosi di una serie di tematiche tipiche della narrazione di H.P. Lovecraft, lo show racconta la storia della supremazia bianca negli Stati Uniti alternandola a frammenti fantastici e horror che l'hanno resa una delle serie più intense degli ultimi tempi. In occasione di un'intervista concessa a Deadline lo scorso anno, Misha Green aveva dato qualche anticipazione sulla seconda stagione dello show: "Ancora non c'è nulla di ufficiale ma anche la seconda stagione continuerà a portare avanti lo spirito del romanzo di Matt Ruff e a inserirsi nel solco delle narrazioni di genere".

Tra i futuri progetti curati da Misha Green, si possono citare la nuova avventura di Tomb Raider, Cleopatra Jones e Fuel.