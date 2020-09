Lovecraft Country Sanctum: HBO lancia l'esclusiva esperienza social VR

Per celebrare l'arrivo della serie tv Lovecraft Country, HBO ha annunciato il lancio di Lovecraft Country: Sanctum, una serie di eventi esclusivi in realtà virtuale che trasporteranno gli ospiti in un mondo ispirato dallo show.

Lovecraft Country: Jonathan Majors e Jurnee Smollett

100 influenti voci pre-selezionate sperimenteranno tre eventi che consistono in visioni immersive, escape room, istallazioni artistiche, puzzle e un concerto live, via Oculus Quest, tutto ispirato a Lovecraft Country. Gli eventi si terranno in simultanea sulla piattaforma social VR VRChat, che permetterà agli ospiti di parlare e interagire in tempo reale, oltre a essere diffusi in streaming su YouTube Live.

I fruitori dell'esperienza godranno delle performance in voiceover dei membri del cast Jonathan Majors, Courtney B. Vance, e Michael Kenneth Williams; delle istallazioni afrofuturiste di David Alabo, Devan Shimoyama e Adeyemi Adegbesan; di una performance teatrale ispirata dalle parole di James Baldwin, adattate dall'autrice di Lovecraft Country Shannon Houston e recitate da Jurnee Smollett. Qui trovate la nostra recensione di Lovecraft Country.

Lovecraft Country: la serie HBO conterrà riferimenti a Shining e Amityville Horror

Sanctum è stato sviluppato in partnership con HBO. Di seguito gli appuntamenti su YYouTube Live: