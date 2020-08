Lovecraft Country: la serie HBO conterrà riferimenti a Shining e Amityville Horror

La showrunner di Lovecraft Country Misha Green ha anticipato che l'attesa serie HBO prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams conterrà riferimenti a Shining e Amityville Horror.

Lovecraft Country prenderà il via il 16 agosto. Come abbiamo potuto vedere dai primi trailer, sono tanti i padri spirituali della serie on the road con venature horror a partire proprio da H.P Lovecraft, citato nel titolo. Al riguardo la showrunner Misha Green ha dichiarato:

"Tutto ciò che fa parte del genere è un'importante influenza e i fan dell'horror scopriranno numerosi Easter eggs e riferimenti nel corso dello show. Citazioni a Shining e a Amityville Horror, Più avanti troverete riferimenti a Nightmare - Dal profondo della notte e Freddy Krueger che serviranno a far capire cosa si prova a essere una ragazza nera in America."

Lovecraft Country segue il 25enne Atticus Black (Jonathan Majors), reduce dalla Guerra in Corea che, insieme all'amica Letitia "Leti" Dandridge (Jurnee Smollett-Bell) e allo Zio George (Courtney B. Vance), si imbarca in un viaggio attraverso il Sud degli USA per ritrovare il padre scomparso. Atticus, noto per avere sempre un romanzo pulp in tasca, prende il coraggio a due mani nonostante le difficoltà di essere un giovane uomo di colore nell'America razzista degli anni '50. Il trio dovrà superare prove difficili e sopravvivere a violenza e razzismo dei bianchi fronteggiando, al tempo stesso, gli spiriti malevoli che sembrano usciti da un romanzo di Lovecraft.

Scappa - Get Out: perché il nuovo fenomeno horror oggi è il più importante film sul razzismo

Misha Green, produttrice esecutiva insieme a Jordan Peele e J.J. Abrams, ammette: "Credo che sarebbe stato incredibilmente difficile realizzare questo show senza il successo di Scappa - Get Out. Credo che abbia aperto la strada alla possibilità di vedere persone nere nelle opere di genere. Il nostro è un viaggio epico che non sarebbe stato possibile se non avessimo iniziato a fare tv al livello inaugurato da Lost nel 2004".